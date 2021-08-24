Ekonomi Kurulu toplantısı başladı

BAŞBAKAN SANER: “MADDİ KAYNAK GEREKTİRMEYEN ÖNERİLERİNİZİ HAYATA GEÇİREBİLMEK İÇİN HÜKÜMET OLARAK HAZIRIZ”

KTTO BAŞKANI DENİZ: “ÇOĞU ÖNERİMİZ HERHANGİ BİR KAYNAK DA GEREKTİRMEYEN ÖNERİLERDİR. YETER Kİ SİYASİ İRADE ORTAYA KONSUN.”

Başbakan Ersan Saner, Ekonomi Kurulu toplantısında ekonomik örgütlerle bir araya geldi. Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu da katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği’nden üst düzey yetkililerin katıldığı toplantıda, Kovid-19’la mücadele devam ederken sektörlerin sıkıntıları ve çözüm yolları ele alınacak.

Toplantı öncesinde Başbakan Ersan Saner ve ekonomik örgütler adına Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, basına açıklamalarda bulundu.

DENİZ: “AMACIMIZ EKONOMİNİN ÇARKLARINI SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÖNDÜREBİLMEKTİR”

KTTO Başkanı Turgay Deniz, devam eden pandemi koşullarında hükümet yetkililerinin sadece kamuda çalışanları değil, özelde çalışanları da koruması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik çarkların normal dönmediği ve normale dönünceye kadar ekonomide çarkları döndürecek bazı kararların alınması gerektiğini kaydeden Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Talebimiz derhal çalışma grupları oluşturularak, sorunların çözümlenmesi için fikirlerin ortaya konması ve sizlerin de siyasi iradenizi ortaya koyarak bunları kısa sürelerde hayata geçirmenizdir ki önümüzdeki süreçte piyasamızda kırılmalar, işsizlikler, kapanmalar yaşanmasın.

Bizim bütün amacımız ekonominin çarklarını sağlıklı bir şekilde döndürebilmektir. Bunun için de ortaya koyduğumuz birçok fikir vardır. Hatta çoğu önerimiz de herhangi bir kaynak da gerektirmeyen önerilerdir. Yeter ki siyasi irade ortaya konsun.”

Asgari ücretin de gündemlerinde olduğunu belirten Deniz, “Asgari Ücret Komisyonunda ilk kez işçi ve işveren taraflarının birlikte hareket ederek, sigorta prim desteğinin devam etmesi halinde imzalarının geçerli olduğunu beyan ettikleri bir durumla karşı karşıyayız” diyerek, asgari ücretin bir an evvel belirlenmesini ve sigorta prim desteğinin nasıl devam edeceği konusunda bir uzlaşıya varılmasını istedi.

Ekonomik Örgütler olarak tek sorunlarının prim ödemeleri olmadığını, birçok sorunları olduğunu aktaran Deniz, bu sorunlara, hükümet yetkilileri ile birlikte çalışarak çare bulabileceklerine inanç belirtti.

SANER: “İNANCIM ODUR Kİ, TOPLANTI SONRASINDA DAHA İYİ BİR NOKTAYA ULAŞACAĞIZ”

Başbakan Saner ise, Kovid-19 salgınından dolayı tüm dünyada olduğu gibi ülke ekonomisinde de sıkıntılar yaşandığını anlatarak, özel sektörün de bu sıkıntılardan etkilendiğini çok iyi bildiğini ifade etti.

Hükümetin sekiz aylık dönemde bu konuya da ciddi şekilde ve imkanları ölçüsünde eğildiğini belirten Saner, “Gerek İstihdam Destek Fonu’ndan sağladığımız işveren katkı payları gerek yapmış olduğumuz hibe destekleri ve buna benzer kredilendirme usulleri ile de piyasayı rahatlatmak için birtakım önlemler aldık. Tabi daha iyisini yapmak hepimizin arzusudur” dedi.

Ekonomiyi rahatlatmak için ekonomik örgütlerin maddi kaynak gerektirmeyen önerilerini hayata geçirebilmek için hükümet olarak hazır olduklarını aktaran Saner, toplantı sonrasında daha iyi bir noktaya ulaşacaklarına inandığını söyledi.