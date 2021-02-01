Ekonomi Kurulu Başbakanlık'ta toplanıyor

Ekonomi Kurulu’nun bugün saat 12.30’da Başbakan Ersan Saner’in katılımıyla Başbakanlıkta toplanacağı bildirildi.

SANER: “ALINACAK KARARLARLA ÜLKE EKONOMİSİNİ DÜZLÜĞE ÇIKARACAĞIZ”

Başbakan Ersan Saner, dün yaptığı yazılı açıklamada bu hafta alınacak kararlarla ülke ekonomisini düzlüğe çıkaracaklarını vurgulamıştı.

Saner, konuyla ilgili şunları kaydetmişti:

“Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki Koronavirüs salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makroekonomik dengeler yeniden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.”

“EKONOMİ PAKETİNİN İÇİNDE VATANDAŞLARIN MEVDUATLARIYLA İLGİLİ KARAR OLMAYACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın ekonomi paketiyle ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşılması üzerine açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, "Ekonomi paketinin içerisinde vatandaşların mevduatlarıyla ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

ARIKLI: “EN GEÇ ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR DİZİ ÖNLEM AÇIKLANACAK”

Öte yandan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu hafta en geç Çarşamba günü ekonomi alanında bir dizi önlem açıklanacağına işaret etmişti.