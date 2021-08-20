Ekonomi Kurulu Başbakan Saner’in çağrısıyla Salı günü toplanıyor

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, ekonomik örgütleri 24 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırdı.
Son Güncelleme: 20.08.2021 16:02
Ekonomi Kurulu, Başbakan Ersan Saner’in çağrısıyla Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta toplanıyor.
Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, ekonomik örgütleri 24 Ağustos Salı günü saat 16.00’da Başbakanlık’ta yapılacak Ekonomi Kurulu toplantısına çağırdı.