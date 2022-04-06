Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu oluşturulacak

Buna göre, sivil toplum örgütlerinden, mecliste grubu bulunan parti temsilcilerinden ve üniversitelerdeki öğretim görevlilerinden yetkililerin yer alacağı Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınma programlarının oluşturulmasına yardımcı olcak ve öneriler sunacak.
EKONOMİ KOORDİNASYON ÜST KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ
Buna göre, sivil toplum örgütlerinden, mecliste grubu bulunan parti temsilcilerinden ve üniversitelerdeki öğretim görevlilerinden yetkililerin yer alacağı Ekonomi Koordinasyon Üst Kurulu, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli sürdürülebilir ekonomik kalkınma programlarının oluşturulmasına yardımcı olcak ve öneriler sunacak.