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Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ülkede temaslarda bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği’ni (AYSİAD) kabul etti.

01 Ekim 2021 Cuma 15:45
Ekonomi Bakanı Arıklı EkoAvrasya ve AYSİAD’ı kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı sunacak konular değerlendirildi.

Arıklı, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra “iki devletli” politikayı yürürlüğe koyduklarını ve güçlü bir ekonomik devlet stratejisinde çalışmalarla ilerlediklerini kaydetti.  

Bunlardan bir tanesinin Türkiye Ticaret Bakanı ile imzalanan “Kıyı Ticaret Antlaşması” olduğunu ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Bu, ekonomik entegrasyona yol açabilecek en önemli eylem planıdır. KKTC’de ürütülen tüm malları Türkiye’de ve Türkiye ile anlaşmalı olan ülkelere ürünlerimiz aynı haklarla satma hakkına sahibiz. Bu durumda üretmek  ve ürettiğimizi satma pozisyonundayız. Sanayi Bakanı ile de bir anlaşma yaptık. Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi’nde mükemmel bir organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Türkiye’deki iş insanlarının da yatırım yapabileceği  174 fabrika küçük ölçekli temellerini atmak için hazırlıklar yapıyoruz.”

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Toplantıya katılan KTTO Başkanı Turgay Deniz de, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Erhan Arıklı ile çalışmalar yaptıklarını ve iletişim halinde olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da önem verdiği Anavatan Türkiye ile ticari ilişkilerin gelişmesi ve geliştirilmesi yönünde olduğunu kaydetti.

Deniz, bu konuda önemli gayretler gösterdiklerini ifade ederek, “Ticarette de ortaklıklar yapmanın amacı büyük önem taşımaktadır. Yapılan ortaklık sonucunda teşviklendirilmesini ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, Avrasya Ekonomik İşler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) Başkanı Mahmut Catlık ise şunları söyledi:

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki iyi niyet ve dostluk ortamının gelişmesine katkı sağlamak ve bu bağlamda kamuoyu oluşturmak amacıyla, EkoAvrasya ve AYSİAD tarafından ortaklaşa planlanan 3 günlük çalışma kapsamında özellikle Türkiye ve KKTC arasında sosyal ve kültürel, ekonomik ilişkilere nasıl imkanlar sunabiliriz amacındayız.  Ticari iş birliği imkanları arasında Dış ticaret hacmine nasıl katkı sunabiliriz….

'Türkiye-KKTC Ekonomik İşbirliği İmkânları' başlıklı program, 30 iş insanın katılımıyla gerçekleşecektir. 01-03 Ekim 2021 tarihleri arasında KKTC’de icra edilecektir. İlgili kişi ve kurumlar ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlenmesine katkı  sunacak toplantılar gerçekleştirmeyi ve KKTC’de faaliyet yürüten iş insanları ile fikir alışverişinde bulunmayı düşünmekteyiz. ‘Ülke hacmine nasıl katkı sunabiliriz, iki ülkenin mevcut potansiyeli ulusal arenaya nasıl taşıyabiliriz’ sorularına istişareler ile cevap arayacağız. Sürdürülebilir bir projeye yönelmesi adına nasıl bir rota belirlemek için çabalayacağız. KKTC’deki yatırımcılarımızı Ankara’da da ağırlamak isteriz. EkoAvrasya ve AYSİAD arasında yapılan antlaşmayı önemsiyoruz. Ticaret Odası ile istişarelerde bulunduk. İlerleyen günlerde yine toplantılar yapılacak, özellikle Arap ülkelerinden gelecek olan yatırımcıları ağırlayacağız.”

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Son Güncelleme: 01.10.2021 16:01
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