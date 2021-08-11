Ekmek ve tahin üretimine standart

Sağlık Bakanlığı, Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasası'nın 83'üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak "Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Standardı” ve “Tahin Standardı” hazırladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan standartlar yürürlüğe girdi.
TAHİN STANDARDI
Tahin Standardı’nın amacı ise, tahinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özellikleri belirlemeyi amaçlıyor.
Son Güncelleme: 11.08.2021 20:10