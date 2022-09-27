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Ekmeğe zam geliyor!
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Ekmeğe zam geliyor!

27 Eylül 2022 Salı 16:39
Ekmeğe zam geliyor!

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, artan maliyetlere dikkat çekerek, ekmeğe istemeden de olsa zam yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Özellikle enerji maliyetlerinin ciddi oranda artığına ve devletin bu konuda önlem almadığına vurgu yapan Çıralı, eskiden 98 kuruş ödedikleri elektriğe artık 3 TL ödediklerini söyledi. Çıralı, unun 50 kiloluk torba fiyatının ise 400-450 TL’den 650 TL’ye yükseldiğini, artan asgari ücretle de işçi çalıştıramadıklarını belirtti.

Zamlar dur durak bilmiyor.

Dünyada iklim değişikliği nedeniyle tarımsal alanda azalan üretim, artan nakliye, artan hammadde fiyatları ile sürekli fiyat artışına uğrayan ithal ürünlere ek olarak, ülkemizde üretilen ürünlere de zam gelmeye devam ediyor. Yerli üretimde özellikle artan enerji ve akaryakıt fiyatları, yurt dışından getirilen hammadde de artan fiyatlar yerli üretime de yansıyor. Son olarak yeni zam ise ekmeğe geleceği duyuruldu.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı, artan maliyetleri dikkat çekerek, ekmeğe istemeden de olsa zam yapmak zorunda olduklarını söyledi. Çıralı, özellikle enerji maliyetlerinin ciddi oranda artığına ve devletin bu konuda önlem almadığına dikkat çekerek, eskiden 98 kuruş ödedikleri elektriğe artık 3 TL ödediklerini söyledi.

Unun 50 kiloluk torba fiyatının ise 400-450 TL’den 650 TL’ye yükseldiğini belirten Çıralı, artan asgari ücretle işçi çalıştıramadıklarını da sözlerine ekledi. Çıralı, 7 TL olan somun ekmek fiyatının 15 gün içerisinde 8-9 TL’ye çıkacağına dikkat çekerek, diğer ekmek çeşitlerine de yüzde 20- 25 oranında artış geleceğini duyurdu.

Çıralı, fırını olan marketlerin 6,50 TL’ye ekmek satışı yaptığını kaydederek, müşteri çekmek adına serbest piyasa ekonomisinden yola çıkarak biraz daha ucuza ekmek verebildiklerini, ama onların da artan girdi maliyetleri ile fiyat artırmak zorunda olduklarını belirtti.

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