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Ekip hazır mı!

Yılan hikayesine dönen pandemi hastanesi Anavatan Türkiye'nin yardımıyla hızla yapılıyor. Şimdi de hastane bittiğinde içinin nasıl doldurulacağı ve personel sorunun nasıl çözüleceği merak ediliyor.

22 Eylül 2020 Salı 10:56
Ekip hazır mı!
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KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Covid-19 sonrası acilen yapılması planlanan ancak kendi imkanlarımızla üstesinden gelemediğimiz Acil Durum Hastanesi Türkiye'nin ciddi yardımlarıyla yapılıyor.

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yakınına inşa edilen 100 yataklı Acil Durum Hastanesinin  yapımı kısa süre sonra tamamlanacak ancak hastane içerisinde bulunması gereken tıbbi ekipmanlar ve ihtiyaçlar konusunda belirsizlik hakim.

Hastane bittiğinde hemen hizmet vermeye tam kapasite çalışmaya başlayabilecek mi belli değil.

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En önemli sorunların başında da hastanede çalışacak hekimler ve sağlık çalışanları konusunda yaşanıyor.

Pandemiyle mücadelede mevcut durumda bile sağlık çalışanı sıkıntısı yaşanırken yeni bir hastanenin yükünün nasıl karşılanacağı bilinmiyor.

Serbest çalışan hekimler pandemi hastanesinde çalışarak bu soruna katkıda bulunma girişiminde bulunurken Sağlık Bakanlığı bu talebe şimdilik sessiz kalıyor.

KKTC’deki sağlık hizmeti için devrim niteliği taşıyan Acil durum hastanesi 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Hastanenin 6 adet tam donanımlı ameliyathanesi bulunacak ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecek. 

Hastanenin kendisine ait bir laboratuarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu görüntüleme merkezi de bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yılan Hikayesine Dönen Pandemi Hastanesi
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