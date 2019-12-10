Ekin Zeki’nin Kanser Hastaları Derneği Yararına Gerçekleştirdiği Kişisel Resim Sergisi Açıldı

AÇILIŞA CUMHURBAŞKANI AKINCI DA KATILDI

Lefkoşa, 10 Aralık 19 (.): Genç Ressam Ekin Zeki, Mine Egemen’in eğitmenliğinde, Kanser Hastaları Derneği yararına gerçekleştirdiği kişisel resim sergisini, sanatseverlerin beğenisine sundu.

EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde açılışı gerçekleşen sergide yaptığı konuşmada, 13 yaşındaki genç ressam Ekin Zeki’nin kişisel resim sergisini Kanser Hastaları Derneği yararına gerçekleştirmesinin özel bir anlam taşıdığını ifade ederek genç ressamı hassasiyeti nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ekin Zeki’nin yeteneğini keşfedip ona resimle uğraşması için olanak sağlayan ailesine, eğitmen Mine Egemen’e teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, serginin gelirinin bağışlanacağı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne de kanser hastalığıyla ilgili yürüttüğü farkındalık ve erken tanı çalışmaları nedeniyle de teşekkürlerini iletti.

ZEKİ, SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE VURGU YAPTI



Genç sanatçı Ekin Zeki de serginin açılışında gerçekleştirdiği konuşmada, sanatın iyileştirici gücüne vurgu yaparak, serginin gelirinin kanser hastalarının tedavisinde kullanılacak olmasından duyduğu mutluluğu belirtti.Ekin Zeki’nin eğitmeni Mine Egemen de gerçekleştirdiği konuşmada, Zeki’nin güzel üretimlere imza attığını kaydederek, “Tarih boyunca usta-çırak ilişkisi içerisinde ustalar çıraklarını her zaman geçmişlerdir. Ekin ve tüm gençler için dileğim, fersah fersah ustalarını geçmesidir” dedi.Kanser Hastalarına Yardım Derneği sorumlusu Bahar Gökhan da, konuşmasında, Genç Ressam Ekin Zeki’nin sergisini, Kanser Hastaları Derneği yararına gerçekleştirmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere serginin açılışında yer alan herkese teşekkürlerini iletti.(TUĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI