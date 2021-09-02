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Ekim ayında “ekonomi ve yatırım kongresi” düzenlenecek

02 Eylül 2021 Perşembe 17:30
Ekim ayında “ekonomi ve yatırım kongresi” düzenlenecek

ARIKLI: “KONGRE KKTC’NİN TANITILMASI VE YABANCI SERMAYEYE AÇILMA KONUSUNDA ÇOK ÖNEMLİ”

ARIKLI, ULUSLARARASI İŞ İNSANLARI VE DİPLOMATLAR BİRLİĞİ YETKİLİLERİNİ KABUL ETTİ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği yetkililerini kabul etti.

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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC adına iş birlikleri gündeme gelirken, ekim ayında Ekonomi Bakanlığı himayesinde KKTC’de düzenlenecek “Ekonomi ve Yatırım Kongresi”nin detayları görüşüldü.

Bakan Arıklı, “Ekim yapılacak kongrenin KKTC’nin tanıtılması ve yabancı sermayeye açılma konusunda çok önemli olduğunu” ifade ederek, Birliğe teşekkür etti.

Uluslararası İş İnsanları ve Diplomatlar Birliği Başkan Yardımcısı Nalan Özkan, “Birlik olarak amaçlarının; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başta körfez ülkeleri olmak üzere yabancı sermaye ile tanıştırmak ve Kuzey Kıbrıs’ı bu birliklere kazandırmak olduğunu” söyledi.

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Son Güncelleme: 02.09.2021 17:46
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