Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili listeler köylerde askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesini köylerde askıya aldığını duyurdu.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, 2020–2021 üretim yılı için yapılan, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda, arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listelerinin köylerde askıya alındığı kaydedildi.

Askı Listelerinin 31 Aralık’a kadar askıda kalacağı, itirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul edileceği, itiraz şeklinin Askı Listelerinde tarif edildiği ifade edildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.

Askıya Çıkan Kaza Ve/Veya Bölgeler şöyle:

1) Güzelyurt Kazası

2) Lefke Kazası

3) Geçitkale Bölgesi: 1)Akova, 2)Arıdamı, 3)Alaniçi, 4)Çınarlı, 5)Geçitkale

6)Mallıdağ, 7)Tatlısu, 8)Yamaçköy, 9)Yıldırım

4) Gönendere Bölgesi: 1)Çamlıca, 2)Ergenekon, 3)Gönendere, 4)Görneç,

5) Nergisli, 6)Pınarlı, 7)Serdarlı, 8)Sütlüce,

9)Tirmen, 10)Ulukışla

5) Girne Boğaz Bölgesi:1)Ağırdağ, 2)Boğazköy, 3)Dağyolu, 4)Aşağı Diken,

5)Göçeri, 6)Güngör, 7)Kömürcü, 8)Pınarbaşı, 9)Aşağı

Taşkent, 10)Yukarı Dikmen, 11)Yukarı Taşkent



6) Girne Doğu Bölgesi: 1)Arapköy, 2)Bahçeli, 3)Beşparmak, 4)Beylerbeyi,5)Çatalköy, 6)Doğanköy, 7)Esentepe, 8)Girne,9)Karaağaç, 10)Karakum, 11)Ozanköy7) Girne Batı Bölgesi: 1)Alsancak, 2)Edremit, 3)Ilgaz, 4)Karaman,5)Karaoğlanoğlu, 6)Karşıyaka, 7)Lapta,8)Malatya, 9)Yeşiltepe, 10)Zeytinlik8) Akdoğan Bölgesi: 1)Akdoğan, 2)Beyarmudu, 3)Çayönü, 4)Düzce,5)İncirli, 6) İnönü, 7)Köprülü, 8)Paşaköy, 9)Pile,10)Turunçlu, 11)Türkmenköy, 12)Vadili,13)Ksilodimbu