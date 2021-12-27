banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
Üst Komite, yılbaşı kutlamalarına ilişkin kararlarını açıkladı
Üst Kurul'dan yılbaşı kararı!
Ek mesai müjdesi
Ek mesai müjdesi
banner404
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili listeler köylerde askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesini köylerde askıya aldığını duyurdu.

27 Aralık 2021 Pazartesi 19:15
Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili listeler köylerde askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesini köylerde askıya aldığını duyurdu.

Fon’dan yapılan yazılı açıklamada, 2020–2021 üretim yılı için yapılan, ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda, arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listelerinin köylerde askıya alındığı kaydedildi.

Askı Listelerinin 31 Aralık’a kadar askıda kalacağı, itirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul edileceği, itiraz şeklinin Askı Listelerinde tarif edildiği ifade edildi.

Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.

Askıya Çıkan Kaza Ve/Veya Bölgeler şöyle:

1)    Güzelyurt Kazası
2)    Lefke Kazası
3)    Geçitkale Bölgesi:    1)Akova, 2)Arıdamı, 3)Alaniçi, 4)Çınarlı, 5)Geçitkale
                                              6)Mallıdağ, 7)Tatlısu, 8)Yamaçköy, 9)Yıldırım
4)   Gönendere Bölgesi:  1)Çamlıca, 2)Ergenekon, 3)Gönendere, 4)Görneç, 
                                                          5) Nergisli, 6)Pınarlı, 7)Serdarlı, 8)Sütlüce,       
                                                           9)Tirmen, 10)Ulukışla
5)   Girne Boğaz Bölgesi:1)Ağırdağ, 2)Boğazköy, 3)Dağyolu, 4)Aşağı Diken, 
                                                           5)Göçeri, 6)Güngör, 7)Kömürcü, 8)Pınarbaşı, 9)Aşağı
                                                           Taşkent, 10)Yukarı Dikmen, 11)Yukarı Taşkent

banner341
6)   Girne Doğu Bölgesi:   1)Arapköy, 2)Bahçeli, 3)Beşparmak, 4)Beylerbeyi,   
                                                            5)Çatalköy, 6)Doğanköy, 7)Esentepe, 8)Girne,       
                                                            9)Karaağaç, 10)Karakum, 11)Ozanköy
7)   Girne Batı Bölgesi:      1)Alsancak, 2)Edremit, 3)Ilgaz, 4)Karaman,  
                                                            5)Karaoğlanoğlu, 6)Karşıyaka, 7)Lapta,                         
                                                             8)Malatya, 9)Yeşiltepe, 10)Zeytinlik
8)   Akdoğan Bölgesi:        1)Akdoğan, 2)Beyarmudu, 3)Çayönü, 4)Düzce,                 
                                                            5)İncirli, 6) İnönü, 7)Köprülü, 8)Paşaköy, 9)Pile,              
                                                            10)Turunçlu, 11)Türkmenköy, 12)Vadili,           
                                                            13)Ksilodimbu

banner360
Son Güncelleme: 27.12.2021 23:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Ktös Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Sucuoğlu: “Yem fiyatlarında indirime gidildi”
Sucuoğlu: “Yem fiyatlarında indirime gidildi”
Erhürman: “Hükümet ateş topunu ortaya attı, seyrediyor”
Erhürman: “Hükümet ateş topunu ortaya attı, seyrediyor”
Sucuoğlu: “Asgari ücrete ilişkin ilişkin tavsiye nitelikli karar bugün resmi gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi”
Sucuoğlu: “Asgari ücrete ilişkin ilişkin tavsiye nitelikli karar bugün resmi gazetede ilan edilerek, 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verildi”
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın 6 saatlik elektrik kesintisi var
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
27 Aralık Atatürk Koşuları yapıldı
3 Ocak Pazartesine kadar yağmur bekleniyor
3 Ocak Pazartesine kadar yağmur bekleniyor
Erhürman: “Sanayide çalışacak ara eleman bulamayacağız”
Erhürman: “Sanayide çalışacak ara eleman bulamayacağız”
Geçen hafta ülkede 64 trafik kazası yaşandı
Geçen hafta ülkede 64 trafik kazası yaşandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim