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Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu ekilen veya dikilen arazilerin listesi ile ilgili itiraz süresini 7 Ocak Cuma’ya kadar uzattı.

04 Ocak 2022 Salı 11:15
Ekilen veya dikilen arazilerle ilgili itiraz süresi uzatıldı

Genel Tarım Sigortası Fonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, itiraz süresinin üreticilerin itirazlarını tamamlayabilmeleri için 7 Ocak’a kadar uzattığı uzatıldığı belirtildi.

İtirazların Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Daireleri tarafından kabul edileceği, itiraz şeklinin askı listelerinde tarif edildiği, askı listelerine itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulguların doğru kabul edileceği ifade edildi.

Askıya çıkan kaza ve/veya bölgeler:

1)    Güzelyurt Kazası
2)    Lefke Kazası
3)   Geçitkale Bölgesi:    1)Akova, 2)Arıdamı, 3)Alaniçi, 4)Çınarlı, 5)Geçitkale , 6)Mallıdağ, 7)Tatlısu, 8)Yamaçköy, 9)Yıldırım
4)   Gönendere Bölgesi:  1)Çamlıca, 2)Ergenekon, 3)Gönendere, 4)Görneç, 5) Nergisli, 6)Pınarlı, 7)Serdarlı, 8)Sütlüce,  )Tirmen, 10)Ulukışla

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5)   Girne Boğaz Bölgesi:1)Ağırdağ, 2)Boğazköy, 3)Dağyolu, 4)Aşağı Dikmen, 5)Göçeri, 6)Güngör, 7)Kömürcü, 8)Pınarbaşı, 9)Aşağı Taşkent, 10)Yukarı Dikmen, 11)Yukarı Taşkent
6)   Girne Doğu Bölgesi:   1)Arapköy, 2)Bahçeli, 3)Beşparmak, 4)Beylerbeyi, 5)Çatalköy, 6)Doğanköy, 7)Esentepe, 8)Girne, 9)Karaağaç, 10)Karakum, 11)Ozanköy
7)   Girne Batı Bölgesi:      1)Alsancak, 2)Edremit, 3)Ilgaz, 4)Karaman, 5)Karaoğlanoğlu, 6)Karşıyaka, 7)Lapta, 8)Malatya, 9)Yeşiltepe, 10)Zeytinlik
8)   Akdoğan Bölgesi:        1)Akdoğan, 2)Beyarmudu, 3)Çayönü, 4)Düzce, 5)İncirli, 6) İnönü, 7)Köprülü, 8)Paşaköy, 9)Pile, 10)Turunçlu, 11)Türkmenköy, 12)Vadili,13)Ksilodimbu


 

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Son Güncelleme: 04.01.2022 12:40
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