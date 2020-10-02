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Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrenciler Kayıt İşlemlerini  5-9 Ekim Tarihleri Arasında Yapabilecek

Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler kayıt işlemlerini  5-9 Ekim tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri gibi Türkiye temsilciliklerinde ve  üniversite kampüsünde de yapabilecek.

02 Ekim 2020 Cuma 17:41
Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrenciler Kayıt İşlemlerini  5-9 Ekim Tarihleri Arasında Yapabilecek
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni tercih eden öğrenciler kayıt işlemlerini  5-9 Ekim tarihleri arasında üniversitenin web sitesi üzerinden online gerçekleştirebilecekleri gibi Türkiye temsilciliklerinde ve  üniversite kampüsünde de yapabilecek.

Girne Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme döneminde lisans programlarına 92, ön lisans programlarına ise 51 kişi olmak üzere toplam 143 öğrenci Girne Üniversitesi’ni tercih etti.  

Açıklamada bugün ÖSYM tarafından ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla Girne Üniversitesi’nin 2020 YKS’de yüzde 75 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

SALİHOĞLU

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Konuya ilişkin bir açıklama yapan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2019 yılında lisans programlarında 25, ön lisans programlarında ise 17 olmak üzere toplam 42 öğrencinin Ek Yerleştirme döneminde Girne Üniversitesi’ni tercih ettiğini belirterek, bu yıl elde edilen yüzde 257 artışta emeği geçenlere teşekkür etti.

Salihoğlu, 2013 yılındaki kuruluşlarından bu yana yıllar içerisinde oluşturdukları ve ara vermeden geliştirmeyi sürdürdükleri doğru akademik altyapı ve yatırımlarla bu sonuca ulaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, 2020-2021 Akademik yılı Güz Döneminde eğitimi hem yüz yüze ve hem de çevrim içi olarak sürdüreceklerini belirterek, tüm dünyayı etkisine alan pandemi sürecinde öğrencilerin akademik kayıplarını önlemek amacıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.

Salihoğlu, 2020 KKTC COVID 19 salgın sürecinin ada genelinde başarılı bir şekilde yönetebilmesinin ve “Öğrenci Dostu Ada” projesinin ilgili bakanlık tarafından hayata geçirilmesinin de öğrencilerin KKTC’yi tercih etmesinde önemli olduğunu belirterek, tüm yetkililere teşekkürlerini sundu.

(TUĞ/ŞEB)

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