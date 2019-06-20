Ek Gündem!!!

Başbakan Ersin Tatar, KTBK Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Bayan Yıldırım’ın TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestrası tarafından verilecek bando konserine katılacak. (20.30 - Yer: Bellapais Manastırı)
20 Haziran 2019 Perşembe 07:18
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul edecek. (12.00 - Yer: Başbakanlık Şeref Salonu)
Başbakan Ersin Tatar, KTBK Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Bayan Yıldırım’ın TSK Armoni Mızıkası Komutanlığı Orkestrası tarafından verilecek bando konserine katılacak. (20.30 - Yer: Bellapais Manastırı)