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Ek Yerleştirme İçin 11 Eylül'e Kadar Tercihlerin Yapılması Gerekiyor

YKS SONUÇLARINA GÖRE 2019-2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖSYM TARAFINDAN EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Ek Yerleştirme İçin 11 Eylül'e Kadar Tercihlerin Yapılması Gerekiyor

YKS SONUÇLARINA GÖRE 2019-2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖSYM TARAFINDAN EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

05 Eylül 2019 Perşembe 14:27
Ek Yerleştirme İçin 11 Eylül'e Kadar Tercihlerin Yapılması Gerekiyor

YKS SONUÇLARINA GÖRE 2019-2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖSYM TARAFINDAN EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Lefkoşa, 5 Eylül 19 : 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler tarafından yapılan yazılı açıklamada, adayların, 2019-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 11 Eylül tarihine kadar T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapmaları gerektiği kaydedildi.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
“2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

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Ek yerleştirme işlemleri, 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.
 2019-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. 2019-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ise ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.”
(AK/HÖ)
 

Son Güncelleme: 05.09.2019 17:57
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