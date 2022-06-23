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Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı

23 Haziran 2022 Perşembe 16:30
Ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldı, eylem kalktı

Maliye Bakanı Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi

Maliye Bakanı Sunat Atun, kamuda örgütlü sendikalarla bir araya geldi. Atun, ek mesailer konusunda uzlaşıya varıldığı açıkladı.

Sendikalar da, Pazartesi günü başlattıkları ek mesaiye kalmama eylemini sonlandırdıklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Atun, kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ile bugün öğle saatlerinde bakanlıkta bir araya geldi.

-Atun

Maliye Bakanı Atun yaptığı açıklamada, Ocak ayı ek mesaisinin, pazartesi günü ödendiğini hatırlatarak, sendikalarla varılan uzlaşıya müteakip, Şubat ayı ek mesailerinin hazır olanlarının bugün hesaplara yatmaya başladığını, en geç Salı gününe kadar tümünün tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetti.  

-“Temmuz ayı içerisinde Mart ve Nisan ayı ek mesaileri ödenecek”

Bakan Atun, aynı anlayış çerçevesinde Temmuz ayı içerisinde de, Mart ve Nisan ayı ek mesailerinin ödeneceğini söyledi.

Atun, özellikle zor şartlarda görev yapan, fedakârlık gösteren tüm kamu çalışanlarına, kamu işçilerine ve iş birliği içerisinde yapıcı bir şekilde hareket eden sendika başkan ve yöneticilerine de gösterdikleri anlayıştan ve fedakârlıktan dolayı teşekkür etti.

Geçmişte ek mesailerin rutin seyrinde ödendiğini ancak küresel salgının özellikle baş gösterdiği dönemden sonra ödemelerde ciddi aksaklıklar yaşandığını ifade eden Maliye Bakanı Atun, geçmiş dönemlerdeki Maliye Bakanlarının da ilgili sendikalarla bir araya gelerek, bu ödemeleri takvime bağladıklarını hatırlattı.

Gelinen süreç içerisinde yüksek enflasyon ortamında devletin giderlerinin, gelirlerinden daha süratli arttığını belirten Atun, şunları kaydetti:

“Bizim gibi yapısal mali sürdürülebilirlik sorunları olan ülkelerde yüksek enflasyon her zaman gelirleri arttırdığı gibi, giderleri de daha büyük bir oranda artırıyor. Bu da kamu giderlerinin zamanında takvimlendirildiği gibi yapılandırılmasında ciddi bir olumsuzluk oluşturuyor. Ancak kamu çalışanlarımızın, memurun, işçinin oluşan haklarını vaktinde alabilmesi bizim için de önemli. Kamu hizmetlerinin aksamaması, zamanında yerine getirilmesi ve elbette çalışan personelin motivasyonunun muhafaza edilmesi son derece önemli noktalar. Çünkü hepimiz halkın hizmetinde, halkımızın bu manada memuruyuz.”

-“Reel sektör ödemelerine de önem veriyoruz”

Reel sektör ödemelerine de önem verdiklerini vurgulayan Atun, kamu çalışanının yanında reel sektör ödemelerinin de takvimlendirilmiş bir şekilde, eş zamanlı yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Atun, bu bağlamda hafta başında doğrudan gelir destekleri ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine ödeme yapıldığını kaydetti.

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-“Taşımacılık ödemelerini de bugün ve yarın ödeyip, tamamlamayı hedefliyoruz”

Maliye Bakanı Sunat Atun, taşımacılık ödemelerini de bugün ve yarın ödeyip tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Biriken bir takım sorunların olduğuna işaret eden Bakan Atun, özellikle taşeronlar üzerinden hizmet alımı ile yapılan hizmetler karşılığı ödemelerde de birtakım sorunlar oluştuğuna değindi. Sunat Atun, bu çerçevede Maliye Bakanlığı olarak bu hizmeti alan bakanlıklarla çalışarak, mağduriyetin kaldırılması için çok süratli bir şekilde çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Atun’un ardından toplantıda yer alan sendika başkanları da kısa birer konuşma yaptı. KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu İş başkanları, sorunların çözümüne yönelik gösterdiği diyalog ve istişare için Maliye Bakanı Sunat Atun ve bürokratlarına teşekkür etti.

-Bengihan

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirtti. Bengihan, ancak içinde bulunulan süreçte telafisi mümkün olmayan hizmetlerde çalışan emekçilerin, özellikle pandemi döneminde büyük fedakârlık göstererek, görevini layığıyla yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere elzem yerlerde personel eksikliği nedeniyle görev alan emekçilerin de emeğinin karşılığını gününde alması gerektiğini söyledi.

-Atan

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da, ekonomik krizin farkında olduklarını ancak aylardır devam eden ek mesai sorununun da giderilmesi gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek, bugün sorunun uzlaşıyla çözüme kavuşmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, amaçlarının memleketi kaosa sürüklemek olmadığını ifade ederek, çalışanın dayandığını ve gösterebildiği anlayışı gösterdiğini ancak hakkını da zamanında almasının önemli olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay ve Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü Sezai Emre de hazır bulundu.

-“Pazartesi günü başlattığımız ek mesaiye kalmama eylemini sonlandırdık”

Öte yandan 3 sendika adına yazılı açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Pazartesi günü başlattıkları ek mesaiye kalmama eyleminin sonlandırıldığını bildirdi.

KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş olarak bugün Maliye Bakanı ile toplantı yaptıklarını kaydeden Bengihan, toplantıda Şubat ayı ek mesailerinin hazır olanlarının hesaplara yatmaya başlaması ve en geç Salı gününe kadar tümünün tamamlanması, Mart ve Nisan ayı ek mesailerinin Temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda uzlaşıya varıldığını belirtti.

Bengihan, ödemelerin bundan sonra düzenli olarak yapılması konusunda da uzlaşıldığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.06.2022 17:28
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