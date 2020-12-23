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Ek derslik ve yeni okul yapımı için ihalelere imza atıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Lefkoşa ile Gönyeli’deki 2 okula ek derslik, Girne bölgesine ise yeni okul inşaatı ihalelerini kazanan firmalarla sözleşme imzaladı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 12:15
Ek derslik ve yeni okul yapımı için ihalelere imza atıldı
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Girne Karakum’a 18 sınıf, 4 laboratuvar, müzik, resim, bilgisayar odaları ve kütüphane olmak üzere 6 atölye sınıfının yer alacağı yeni bir ortaokul, Lefkoşa’daki Osman Örek Meslek Lisesi’ne 2 sınıf ve Gönyeli İlkokulu’na müdür, müdür muavini ve öğretmen odaları yanı sıra 7 sınıf, tuvaletler ve hademe odası yapımı planlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ciner Construction Ltd, Arş Yatırım Ltd ve Cysings Construction Ltd ile ayrı ayrı sözleşme imzaladığı törende yaptığı konuşmada, ülkenin eğitim altyapı ihtiyacının için önemli bir adım atıldığını belirtti.

Amcaoğlu, “Tabii ki, bu bir başlangıç. Özellikle 2020 yılında toplam 280 milyon TL’lik yatırım bütçesinin 42 milyon TL’sini Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bu gibi altyapılarına ayırdık” diye konuştu.

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Amcaoğlu, bakanlığın, 2021 yılında da bundan sonra Mağusa’daki ortaokul ve meslek liselerinin altyapılarının ihtiyaçlarının giderilmesi yönündeki projelerin sırasıyla hayata geçirileceğini de belirtti.

Bakan Amcaoğlu, sözleşmeye imza koyan firmaların direktörlerine de teşekkürlerini sundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı Merkezi İhale Komisyonu Başkanlığı tarafından 9 Aralık’ta açılan ve 18 Aralık’ta karara bağlanan üç ayrı ihaleden Lefkoşa’da Osman Örek Meslek Lisesi ek derslik inşaat işlerini, 1 milyon 700 bin TL (1.700.000TL) teklif yapan Ciner Construction kazandı.

Gönyeli İlkokulu D-F ve G blok bir ek derslik inşaat işlerini, 3 milyon 218 bin TL (3.218.000TL) teklifle Arş Yatırım Ltd ve Girne Karakum Bölgesi Ortaokulu inşaat projesini de 5 milyon 667 bin 901 TL (5.667.901TL) teklifle Cysings Construction Ltd aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
Ek DerslikYeni Okul YapımıIhaleOlgun Amcaoğlu
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