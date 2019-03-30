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‘ejderha Tepesi’ Oyunu İskele’de Sahnelendi

Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri, dün akşam Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’ isimli oyunuyla devam etti.İzel Seylani’nin yazıp yönettiği oyunda Kıbrıs’a özgü tiplemelerle modern bir ortaoyun seyirciyle buluştu. Oyuna adını veren Ejderha Tepesi’nin ismi ise Kıbrıs’ın ilk yerleşim yeri olan Dragontovuonari’den geliyor.İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’...

‘ejderha Tepesi’ Oyunu İskele’de Sahnelendi

Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri, dün akşam Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’ isimli oyunuyla devam etti.İzel Seylani’nin yazıp yönettiği oyunda Kıbrıs’a özgü tiplemelerle modern bir ortaoyun seyirciyle buluştu. Oyuna adını veren Ejderha Tepesi’nin ismi ise Kıbrıs’ın ilk yerleşim yeri olan Dragontovuonari’den geliyor.İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’...

30 Mart 2019 Cumartesi 08:59
‘ejderha Tepesi’ Oyunu İskele’de Sahnelendi

Lefkoşa, 30 Mart 19 (.): İskele Belediyesi 10. Kültür Sanat Günleri, dün akşam Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’ isimli oyunuyla devam etti.
İzel Seylani’nin yazıp yönettiği oyunda Kıbrıs’a özgü tiplemelerle modern bir ortaoyun seyirciyle buluştu. Oyuna adını veren Ejderha Tepesi’nin ismi ise Kıbrıs’ın ilk yerleşim yeri olan Dragontovuonari’den geliyor.
İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun ‘Ejderha Tepesi’ isimli oyunu İskele AKM’de sahnelendi.
SADIKOĞLU’NDAN EDİP VE SEYLANİ’YE TEŞEKKÜR
Oyunun sonunda sahneye çıkan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu Yönetmeni İzel Seylani’ye ve ekibine teşekkür etti. Sadıkoğlu, İzel Seylani aracılığıyla Kültür Sanat Günleri kapsamında İskele Belediyesi’ne verdiği katkıdan dolayı Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’e de teşekkürlerini sundu.
(ŞEB/HA) FOTOĞRAFLI
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