Ejderha Tepesi, Çatalköy’de 9. Beşparmaklar 1. Uluslararası Tiyatro Festivalinde Seyirciyle Buluştu

Lefkoşa, 25 Mart 19 (.): “Ejderha Tepesi” dün akşam Çatalköy’de 9. Beşparmaklar 1. Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında seyirciyle buluştu.

Beyarmudu Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oyun sonunda oyunun yazarı ve yönetmenine teşekkür eden sanat yönetmeni Derman Atik, İzel Seylani’nin Mesarya bölgesinde yürüttüğü çalışmaları “örnek” diye niteledi. Seylani de Derman Atik’e ve Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu’na teşekkür ederek, Beşparmaklar Tiyatro Festivali’ni her yıl büyük bir heyecanla beklediklerini ayrıca festivale uluslararası boyut kazandırılmasının bölge için çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Oyun sonunda Çatalköy Belediye Başkanı Hulusioğlu yazar ve yönetmen İzel Seylani’ye

festival anı plaketini takdim etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’i de sahneye davet ederek; birlikte kültür sanatta belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü, bu anlamda iki belediyenin de adım atmaktan çekinmediğini vurguladığı, iki başkanın gece sonunda belediyeler arasında dostluk ve dayanışmanın devam edeceğini dile getirdiği belirtildi.

(HUR/ÖK)