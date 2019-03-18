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“ejderha Tepesi” 24 Ve 29 Mart’ta Sahneleniyor

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Ejderha Tepesi” oyunu, 24 Mart’ta 9. Beşparmaklar 1’nci Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, 29 Mart’ta ise 10. İskele Kültür Sanat Günleri’nde sahneleyecek

“ejderha Tepesi” 24 Ve 29 Mart’ta Sahneleniyor

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Ejderha Tepesi” oyunu, 24 Mart’ta 9. Beşparmaklar 1’nci Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, 29 Mart’ta ise 10. İskele Kültür Sanat Günleri’nde sahneleyecek

18 Mart 2019 Pazartesi 10:03
“ejderha Tepesi” 24 Ve 29 Mart’ta Sahneleniyor

Lefkoşa, 18 Mart 19 (.): Beyarmudu Belediyesi Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun “Ejderha Tepesi” oyunu, 24 Mart’ta 9. Beşparmaklar 1’nci Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, 29 Mart’ta ise 10. İskele Kültür Sanat Günleri’nde sahneleyecek

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs’a özgü tiplemelerle modern bir Ortaoyun olarak seyirciye sunulan “Ejderha Tepesi” adını, Kıbrıs’ın ilk yerleşim yeri olan “Dragon tovuonari”den alıyor.

Güney Mesarya Halk Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Haka Manki” ise seyirciyle ilk kez 5. Mesarya Tiyatro Şöleni kapsamında 30 Mart’ta buluşacak.

(ID/FEZ)

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