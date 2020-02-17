Ehliyette yeni tarz!!

Yol yoksa seyrüsefer da yok adlı sosyal meyda grubundan paylaştığı fotoğrafla gündeme gelen vatandaş verdiğimiz paraların karşılığını istiyoruz diyerek isyan etti.

Ehliyet yenilemek için 2,5 ay bekleyen vatandaş, o sürenin sonuda eğri kesilmiş ve yazıların çerçeveden çıktığı bir ehliyetle karşı karşıya kaldı.

2020'nin gelmesiyle zamlanan ehliyet yenileme fiyatları dudak uçuklatırken,halkın ödeyip eline aldığı ürünün özen gösterilmeden yapılması sinir bozdu.

Zamlanan harçların iki yıllık 384.80 TL, üç yıllık 514.70 TL, beş yıllık 789.50 TL, ve on yıllık ehliyetin ise 1314 TL olduğu bu dönemde, ödenen paranın değere layık görülmemesi vatandaş tarafından tepki gördü.

Yaptığı paylaşımda şunları dile getiren vatandaş:

"Evettt. 2.5 aydır beklediğim yeni ehliyetim. Üstelik bu ikinci basım.

İlki yanlış basılmıştı yenisini bekledim sonuç bu.

Dünyanın parasını veriyoruz karşılığında aldığımız hizmet. Buradan seslenmek istiyorum özel bir göz hastanesinde çalışıyorum bunu basan kişiyi ve imzalayan yetkiliyi ücretsiz göz muayenesine davet ediyorum. Kendileri bunu vermekten utanmamış belli ki ama ben taşımaktan utanıyorum !!!" diye isyan etti. (MHA)