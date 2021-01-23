Ehliyetsiz sürücü polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı, yakalandı

22.1.21 tarihinde trafik polisinin kontrol amaçlı dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Nijerya uyruklu Polite Okezie ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Divine Obialor yakalandıktan sonra polise celp edilerek yapılan evrak kontrolünde sürücünün ehliyetsiz, sigortasız ve sahibinden izinsiz kiralık araç kullandığının tespit edilmesi üzerine adı edilene işlemiş olduğu suçlardan ceza kesildi.

Trafik polisinin ceza uygulamasının ardından adli şubeye sevk edilen adı edilenlerin yapılan muhaceret kontrolünde her ikisinin de 30.09.2019 tarihinden itibaren KKTC’de ikamet izinsiz olduklarının tespit edilmesi üzerine tutuklandılar.

Zanlılar bugün 23.01.2021 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç Hazan Aksun’un huzuruna çıkarılarak başlatılan ihraç işlemleriyle ilgili prosedürün tamamlanmasına değin aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin mesele ilgili tahkikatı devam ediyor.(MHA)