Ehliyet yenileme ve sürüş ehliyeti sınavı işlemleri yeniden başlatıldı

Bakanlar Kurulu ayrıca, öğrenci ehliyeti geçerlilik süresi 15 Mart 2020 ile 28 Şubat 2021 tarihleri arasında dolan veya dolacak olan kişilerin, ehliyetlerini 28 Şubat 2021 tarihine kadar herhangi bir ücret alınmaksızın uzatılmasına karar verdi.

Hatırlanacağı üzere 1 Kasım 2020 tarihi itibarı ile tüzüklerle ilgili uygulamadaki eksiklikler nedeniyle Ehliyet Yenileme Birimi kapatılmış, bu nedenle şoför okulları ve vatandaş mağduriyet yaşamıştı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu süreçte Ehliyet Yenileme Biriminin veznelerinde tıkanıklık olmaması, şoför okulları ve vatandaşlarımızın daha fazla mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemler alınmıştır. ” denildi.