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Egzoz emisyon denetimleri sürüyor

18 Kasım 2021 Perşembe 18:45
Egzoz emisyon denetimleri sürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, egzoz emisyon denetimlerini sürdürüyor. Son 6 ayda 584 araç testten geçirildi, toplam 4 araç sahibi hakkında ileri işleme gidildi.
Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çevre Dairesi Gazimağusa Birimi tarafından yapılan egzoz emisyon testlerinde haziran ayında 340 araç kontrol edildi, 37 süre ihbarnamesi verildi.
Temmuz ayında 79 araç kontrol edildi, 15 süre ihbarnamesi verildi, Eylül ayında 45 araç kontrol edildi, 10 süre ihbarnamesi verildi, Ekim ayında 80 araç kontrol edildi, 12 süre ihbarnamesi verildi. 

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Kasım ayında 40 araç kontrol edildi ve 5 araç sürücüsüne 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 28’inci maddenin (3)’üncü fıkrasına göre 30 günlük süre ihbarnamesi verildi.
Son 6 ayda 584 araç testten geçirildi, toplam 4 araç sahibi hakkında 18/2012 sayılı Çevre Yasası’nın 28’inci maddenin (3)’üncü fıkrasına göre ileri işleme gidildi.
 

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Son Güncelleme: 18.11.2021 23:54
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