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Eğlence yerleri durduruldu!

Karantina uygulaması uzatıldı, elden broşür dağıtılamayacak, barlar 1 Ekim’e kadar kapatılacak

20 Eylül 2020 Pazar 12:52
Eğlence yerleri durduruldu!
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Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda bir takım ek tedbirlerin uygulanmasına karar verdi.

Tedbirler arasında, bugün sona erecek ülkeye her gelenin karantinaya girmesi uygulamasının  1 Ekim’e kadar uzatılması; seçim ve halkoylaması propagandaları süresince elden broşür dağıtılamaması ve mesafe kurallarına uyulmaması nedeniyle barların 1 Ekim’e kadar kapatılması yer alıyor.

Bakanlık açıklamasına göre alınan kararlar şöyle:

“1. 20 Eylül 2020 tarihine kadar alınan karantina kararlarının 01 Ekim 2020 saat:23:59 tarihine kadar uzatılmasına

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2. Seçim ve halkoylaması propagandaları süresince elden broşür dağıtılması bulaş riskini arttıracağı nedenle bu uygulamanın yapılmamasına

3. Meyhane, restoran ve bet ofislerinin belediyeler tarafından daha sık ve sürekli denetlenmesi, kurallara uymayan iş yerlerinin kapatılmasına

4. Mesafe kurallarına uyulmadığı nedenle 01 Ekim 2020 tarihine kadar barların kapatılmasına

5. Ülkemize B ve C grubu ülkelerden giriş yapacak öğrenciler uçağa biniş tarihinden önceki 0-120 saat içerisinde yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu KKTC’ye girişlerinde görevlilere vererek ülkeye girebileceklerdir. B grubundaki ülkelerden gelenler 7 gün süre ile,  C grubundaki ülkelerden gelenler ise 14 gün süre ile karantinada kalacaklardır.

6. Karantinaya alınan herkese karantina sürelerinin bitiminde (7. Günün sonunda veya 14. Günün sonunda) PCR testi yapılacaktır. Kişilerin karantina sonunda alınan PCR test sonuçlarının negatif olması kaydı ile karantina sürelerinin tamamlanmasına karar verilmiştir.”

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Son Güncelleme: 20.09.2020 13:01
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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