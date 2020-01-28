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Eğlence mekanını kurşunlayanların tutukluluğu uzatıldı

Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 3 gün daha tutuklu kalacak..

Eğlence mekanını kurşunlayanların tutukluluğu uzatıldı

Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 3 gün daha tutuklu kalacak..

28 Ocak 2020 Salı 15:33
Eğlence mekanını kurşunlayanların tutukluluğu uzatıldı

12.1.20 tarihinde Gazimağusa’da, bir eğlence merkezinin ön cephesinin ateşli silahla kurşunlanması ve camlarının kırılması sonucu kasti hasar oluşması ile ilgili Girne sakinleri Salih Yiğit (E-28) ve Mehmet Topaloğulları ( E-23) 16.1.19 tarihinde tutuklanmışlardı.

Tutuklandıkları günden beri tutuklu bulunan zanlılar bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak tutukluluk süreleri 3 gün daha uzatıldı.

Bugünkü tutukluluk duruşmasında iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan müfettiş muavini Halil Seven, zanlıların kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde tasarrufu, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, meskûn mahalde ateş açma ve kasti hasar suçlamasıyla mahkeme huzurunda bulunduklarını belirterek tahkikatıyla ilgili yemin altında bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu.

Seven şahadetinde, olay öncesi gecede, 11.1.20 tarihinde zanlı 1 Salih Yiğit’nin eğlenmek maksadıyla eğlence mekânına gittiğini, burada tartışma yaşadığı bir veya birkaç kişi tarafından darp edilmesini eğlence mekânına bağdaştırması sonucu sinirlenerek Girne’de birlikte kaldığı ev arkadaşı zanlı 2 Mehmet Topaloğulları’yı arayarak kendisine Girne’ deki ikametgâhından silahını alıp getirmesini söylediğini aktardı.

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Zanlı 2’nin getirdiği silahla gecenin sabahında saat 07.00 raddelerinde eğlence mekânının ön cephesine 4 el ateş eden zanlı 1’ in, eğlence mekânının camlarının kırılarak kasti hasar meydana gelmesine değinen tahkikat sorumlusu Seven zanlıların 16.1.19 tarihinde tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti.

Sanık 1 Salih Yiğit’ in itiraf niteliğinde, sanık 2 Mehmet Topaloğulları nin ise kendisini suça bağlar niteliğinde gönüllü ifade verdiğine vurgu yapan Seven bu ifadelerin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, olayda kullanılan silah ile zanlı 1’ e ait cep telefonu ve bir kısım kıyafetlerinin henüz bulunamadığını belirtti. Zanlıların bulunamayan emarelerle ilgili makul bir izahatta bulunmadıkların söyleyen Seven, zanlıların suç işlendikten sonra nerelerde saklandıklarının tam olarak tespit edilemediğini aktardı. Zanlıların kaldıkları yerlerle ilgili yapmış oldukları beyan doğrultusunda araştırma yaptıklarına değinen Seven bu beyanlarının da doğru çıkmadığını ve yalan söylediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Tahkikatın geniş yönlü olarak devam etmekte olduğunu söyleyen Müfettiş Muavini Seven, aranan emarelerin de bulunamadığına değindikten sonra zanlılar aleyhine 8 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Talep edilen tutukluluk süresinin savcı yardımcısı Hüseyin Eser tarafından 3 gün olarak sınırlandırılmasından sonra kıdemli savcı Çiğdem Güzeler zanlıların 3 er gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

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