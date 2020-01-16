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Eğlence mekanını kurşunlayan şahıs tutuklandı!

Eğlence mekanını kurşunlayan şahıs tutuklandı!

16 Ocak 2020 Perşembe 17:56
Eğlence mekanını kurşunlayan şahıs tutuklandı!

Gazimağusa’da Zorbalar Sokak’ta faaliyet gösteren popüler eğlence mekanlarından biri olan club,12 ocak pazar sabahı saat 07.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlanmıştı.Açılan ateş sonucu can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar görmüştü.

Polis ekiplerinin mekanın kamera kayıtlarını detaylı incelenmesi sonucunda kurşunlayan şahısın Salih Yıldız olduğu anlaşıldı.Salih Yıldız bugün Girne'de tutuklandı.

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İşletme Müdürünün sosyal medya üzerinden açıklaması şöyleydi;

“Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvencimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır. Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir.”

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