banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994
Bir Akıncı Manifestosu
Bir Akıncı Manifestosu
Örtülü belası!
Örtülü belası!
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Akıncı’dan ılımlı mağdur siyaseti...
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi nesne mi?
Karar Nisan’da: Kıbrıslı özne mi...

Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de

City Mall Alışveriş Merkezi,sömestr tatilinde çocuk misafirlerine keyifli zamanlar geçirten birbirinden renkli aktivitelere yer verdi.

Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de

City Mall Alışveriş Merkezi,sömestr tatilinde çocuk misafirlerine keyifli zamanlar geçirten birbirinden renkli aktivitelere yer verdi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:18
Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de

1 Şubat tarihinde başlayan Sömestr Şenliği , 15 Şubata kadar özel aktivitelerle City Mall AVM ziyaretçileri ile buluşacak.

City Mall AVM Sömestr Şenliğinde ; tiyatrodan pandomime , zeka oyunlarından , dans showlara ,mini sirk den yetenek yarışmalarına kadar birçok farklı aktivite hazırlandı.

banner317
08 ve 09 Şubat tarihlerinde City Mall AVM Sahnesinde, Türkiye’den Kelebek Dokunuşu Sanat Evi'nin hazırladığı Çocuk müzikali "Müzikaller Ülkesi”, Pandomim, “Konuşan Vicut “Mini sirk,Mini Dans etkinlikleriyle yer alıyor. Bu sene yeni bir etkinlik olan Barış Manço’nun Adam Olcak Çocuk yarışması da sömestr şenliğinde yer alacak.

08,09 Şubat tarihlerinde Cıty Mall Avm aktivite alanında yer alan çocuk müzikali “Müzikaller Ülkesi”, 40 dakikalık müzikli – danslı bir çocuk oyunu. Oyunda; Türkiye’den ve dünyadan çocuklarımızın sevdiği ünlüler sahneye gelecek , dans edecek,komedi gösterileri ve skeçler oynayacaklar.

Müzikaller Ülkesinde çocuklar; hem gülecek hem de müziğe doyacaklar. Renkli kostümler ve ilgi uyandıran gösterileriyle “Müzikaller Ülkesi” KKTC’de ilk olacak.

City Mall Sömestr Şenliği 8,9 Şubat günlerinde saat 14.00-18.00 saatleri arasında City Mall Avm aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleşecektir. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Cıty MallSömestr şenliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “Göçün hikayesi Arpalık” belgeselinin hikayesini anlattı
Yrd.Doç.Dr. Muharrem Özdemir “Göçün hikayesi Arpalık” belgeselinin hikayesini anlattı
Doğa okullarında sosyal sorumluluk projelerine devam
Doğa okullarında sosyal sorumluluk projelerine devam
Özersay Alsancak’ı ziyaret etti
Özersay Alsancak’ı ziyaret etti
En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi
En fazla yağış Kalkanlı’da kaydedildi
Töre, Dünya Avşarlar Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor
Töre, Dünya Avşarlar Derneği’nin davetlisi olarak Türkiye’ye gidiyor
Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor
Başbakan Tatar, Pazartesi Londra’ya gidiyor
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Bıçaklı kavga kanlı bitti
Girne'de ani ölüm
Girne'de ani ölüm
Yenierenköy Belediyesi Derince köyünde yaşanan olayı kınadı
Yenierenköy Belediyesi Derince köyünde yaşanan olayı kınadı
Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor
Karla karışık yağmur, fırtına ve don bekleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim