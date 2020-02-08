Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de

1 Şubat tarihinde başlayan Sömestr Şenliği , 15 Şubata kadar özel aktivitelerle City Mall AVM ziyaretçileri ile buluşacak.
City Mall AVM Sömestr Şenliğinde ; tiyatrodan pandomime , zeka oyunlarından , dans showlara ,mini sirk den yetenek yarışmalarına kadar birçok farklı aktivite hazırlandı.
08,09 Şubat tarihlerinde Cıty Mall Avm aktivite alanında yer alan çocuk müzikali “Müzikaller Ülkesi”, 40 dakikalık müzikli – danslı bir çocuk oyunu. Oyunda; Türkiye’den ve dünyadan çocuklarımızın sevdiği ünlüler sahneye gelecek , dans edecek,komedi gösterileri ve skeçler oynayacaklar.
Müzikaller Ülkesinde çocuklar; hem gülecek hem de müziğe doyacaklar. Renkli kostümler ve ilgi uyandıran gösterileriyle “Müzikaller Ülkesi” KKTC’de ilk olacak.
City Mall Sömestr Şenliği 8,9 Şubat günlerinde saat 14.00-18.00 saatleri arasında City Mall Avm aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleşecektir. (MHA)