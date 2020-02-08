Eğlence dolu sömestr şenliği bugün City Mall’de

1 Şubat tarihinde başlayan Sömestr Şenliği , 15 Şubata kadar özel aktivitelerle City Mall AVM ziyaretçileri ile buluşacak.

City Mall AVM Sömestr Şenliğinde ; tiyatrodan pandomime , zeka oyunlarından , dans showlara ,mini sirk den yetenek yarışmalarına kadar birçok farklı aktivite hazırlandı.

08 ve 09 Şubat tarihlerinde City Mall AVM Sahnesinde, Türkiye’den Kelebek Dokunuşu Sanat Evi'nin hazırladığı Çocuk müzikali "Müzikaller Ülkesi”, Pandomim, “Konuşan Vicut “Mini sirk,Mini Dans etkinlikleriyle yer alıyor. Bu sene yeni bir etkinlik olan Barış Manço’nun Adam Olcak Çocuk yarışması dande yer alacak.

08,09 Şubat tarihlerinde Cıty Mall Avm aktivite alanında yer alan çocuk müzikali “Müzikaller Ülkesi”, 40 dakikalık müzikli – danslı bir çocuk oyunu. Oyunda; Türkiye’den ve dünyadan çocuklarımızın sevdiği ünlüler sahneye gelecek , dans edecek,komedi gösterileri ve skeçler oynayacaklar.

Müzikaller Ülkesinde çocuklar; hem gülecek hem de müziğe doyacaklar. Renkli kostümler ve ilgi uyandıran gösterileriyle “Müzikaller Ülkesi” KKTC’de ilk olacak.

City Mall Sömestr Şenliği 8,9 Şubat günlerinde saat 14.00-18.00 saatleri arasında City Mall Avm aktivite alanında ücretsiz olarak gerçekleşecektir. (MHA)