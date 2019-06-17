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Eğlen Bilim atölyeleri City Mall AVM’de

Eğlen Bilim atölyeleri City Mall AVM’de

17 Haziran 2019 Pazartesi 11:32
Eğlen Bilim atölyeleri City Mall AVM’de

Eğlen Bilim  Atölyeleri City Mall AVM’de

Eğitime verdiği desteği ile bilinen City Mall AVM ‘de bugün bir ilk niteliğinde gerçekleşen  “Eğlen Bilim” atölyesi  ziyaretçileri ile buluştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile bugün City Mall Avm’de gerçekleşen, bilim etkinliklerinde robot atölyesi, kağıt  olimpiyatları ve bilim showu atölyeleri  tüm gün sürdü.

Eğlen Bilimle çocuklar farklı konu ve temalarda,temel bilimsel kavramları interaktif, tiatral,merak uyandırıcı bir biçimde inceleme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler aileleri ile birlikte gruplar halinde kağıt kullanarak belirli sürede ve verilen hedefleri tutturarak birbirinden farklı tasarımlar yaptılar .

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Aktivite alanında bulunan istasyonlarda ; 50 parçadan oluşan bir böcek koleksiyonu mikroskop ile incelenerek, böcek gövde ve kanatları, onların çevrelerinde gördükleri bu organizmaları daha yakından tanımalarını sağladı.

Bitki ve sebzelerden elektrik üretimi yapmayı öğrenen çocuklar,  farklı sebzeleri karşılaştırarak içerdikleri asit miktarlarını gözlemlediler.

Bilim Showu aktivesinde ise , çılgın profesörün   hem çok ilginç şeylerle karşılaşması , hem de oldukça komik durumlara düşerek aktardığı  araştırmaları İzleyenler ile interaktif bir ilişki kurarak gerçekleştirildi. Etkinliğe hareket katan , bilim show izleyicilerden tam not aldı.

Eğlen Bilim; öğretmen, mühendis ve sanatçılardan oluşan ekibi ile hazırladığı eğitimlerin içeriğini kendisi üretmektedir  ve bu konuda Türkiye’de ve Kıbrıs’da ilk olarak etkinlikleri gerçekleştirmektedir. (MHA)

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