‘Eğitimin Geleceği’ Konferansında Bir Kıbrıslı Türk

Ataner English Academy Eğitim Direktörü, uzman İngilizce öğretmeni Asil Ataner, Warwick Üniversitesi’nde tamamlamış olduğu ‘Yenilikçi İngilizce Eğitimi’ Master programı sonrasında ‘İngilizce Eğitiminde Teknoloji’ alanında yaptığı araştırmalarla alanında doktor ünvanını almaya hazırlanırken, Floransa şehrinde düzenlenen dünyanın en iyi eğitimcilerinin katıldığı ’Eğitimin Geleceği’ konferansına davet edilerek İtalya’da ülkemizi başarı ile temsil etti.

Bu araştırmalar ve uygulamalarla kendilerini hep güncel tutan Ataner English Academy Direktörleri Mert Ataner ve Asil Ataner öğrencileri için uyguladıkları eğitim sistemi ile cocukların İngilizce seviyelerini en yenilikçi tekniklerle geliştirip öğrencilerinin yüksek sınav başarılarıyla gururlanmaya devam ediyor. Daha parlak yarınlar için, geleceğimiz olan çocuklarımıza en etkili tekniklerle eğitim vererek İngilizce alanında dünya çapında başarılara imza atmalarını sağlıyorlar. İlkokuldan üniversite yıllarına kadar öğrencilerin hızla gelişen dünya şartlarına ve yeni eğitim sistemlerine adapte olmalarını sağlayarak değişen ve gelişen dünya şartlarına uyumlu nesiller yetiştirmek için çok çalışıyorlar ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyorlar.

Asil Ataner’in bu alanda son yaptığı araştırma ve sunumunu gerçekleştirmiş olduğu IELTS sınavı eğitiminde yeni teknikler konusu ile İtalya’da tüm dünyadan sayılı seçkin eğitimcilerin katılma hakkı kazandığı konferansta ülkemizi başarı ile temsil etmesi gurur verdi.

Ataner Öğretmen kardeşler Mert Ataner - Asil Ataner, her ikisi de tüm lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İngiltere’nin seçkin Russell Group Üniversitelerinde tamamladıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde sürekli eğitim alanındaki en son yeniliklerin bir parçası olmayı sürdürüyor. Ataner English Academy’deki öğrencilerine İngilizce eğitimini en güncel ve inovatif tekniklerle öğreten ve dinamik, istekli, İngilizceyi seven öğrenciler yetiştirmeyi prensip edinmiş Ataner kardeşler öğrencilerine eğitimin geleceğini bugün yaşatarak İngilizce eğitimlerine devam ediyorlar.

Günümüzde yeni nesillerin her geçen gün teknoloji ile daha da iç içe olduğunu ve bunun kaçınılmaz bir değişim olduğunu gördüğümüz bu günlerde bu değişime adapte olmak için böyle yenilikçi öğretmenlerimizin değeri giderek artıyor. Bu başarıları ve Kıbrıs’ta öğrencileri için yıllardır kullandıkları bu yeni eğitim teknikleriyle öğrencilerinin İngilizce seviyelerini geliştirip hayallerine ulaşmalarını sağlıyorlar.