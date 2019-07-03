banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99795
ALTIN
258.418
DOLAR
5.6303
STERLİN
7.0805
EURO
6.3619
2 kız çocuğu aranıyor
İKİ KIZ ÇOCUĞU ARANIYOR
2 gündür aranıyor
İKİ GÜNDÜR ARANIYOR
İki kaçak daha yakalandı
İKİ KAÇAK DAHA YAKALANDI
Alacak verecek meselesi yüzünden kazma kürekli kavga: 1 yaralı
ALACAK VERECEK KAVGASI
banner307

‘Eğitimin Geleceği’ konferansında bir Kıbrıslı Türk

‘Eğitimin Geleceği’ konferansında bir Kıbrıslı Türk

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:07
‘Eğitimin Geleceği’ konferansında bir Kıbrıslı Türk

‘Eğitimin Geleceği’ Konferansında Bir Kıbrıslı Türk

Ataner English Academy Eğitim Direktörü, uzman İngilizce öğretmeni Asil Ataner, Warwick Üniversitesi’nde tamamlamış olduğu ‘Yenilikçi İngilizce Eğitimi’ Master programı sonrasında ‘İngilizce Eğitiminde Teknoloji’ alanında yaptığı araştırmalarla alanında doktor ünvanını almaya hazırlanırken, Floransa şehrinde düzenlenen dünyanın en iyi eğitimcilerinin katıldığı ’Eğitimin Geleceği’ konferansına davet edilerek İtalya’da ülkemizi başarı ile temsil etti.

Bu araştırmalar ve uygulamalarla kendilerini hep güncel tutan Ataner English Academy Direktörleri Mert Ataner ve Asil Ataner öğrencileri için uyguladıkları eğitim sistemi ile cocukların İngilizce seviyelerini en yenilikçi tekniklerle geliştirip öğrencilerinin yüksek sınav başarılarıyla gururlanmaya devam ediyor. Daha parlak yarınlar için, geleceğimiz olan çocuklarımıza en etkili tekniklerle eğitim vererek İngilizce alanında dünya çapında başarılara imza atmalarını sağlıyorlar. İlkokuldan üniversite yıllarına kadar öğrencilerin hızla gelişen dünya şartlarına ve yeni eğitim sistemlerine adapte olmalarını sağlayarak değişen ve gelişen dünya şartlarına uyumlu nesiller yetiştirmek için çok çalışıyorlar ve ülkemizi gururla temsil etmeye devam ediyorlar.

banner317
Asil Ataner’in bu alanda son yaptığı araştırma ve sunumunu gerçekleştirmiş olduğu IELTS sınavı eğitiminde yeni teknikler konusu ile İtalya’da tüm dünyadan sayılı seçkin eğitimcilerin katılma hakkı kazandığı konferansta ülkemizi başarı ile temsil etmesi gurur verdi.

Ataner Öğretmen kardeşler Mert Ataner - Asil Ataner, her ikisi de tüm lisans ve yüksek lisans eğitimlerini İngiltere’nin seçkin Russell Group Üniversitelerinde tamamladıktan sonra dünyanın birçok ülkesinde sürekli eğitim alanındaki en son yeniliklerin bir parçası olmayı sürdürüyor. Ataner English Academy’deki öğrencilerine İngilizce eğitimini en güncel ve inovatif tekniklerle öğreten ve dinamik, istekli, İngilizceyi seven öğrenciler yetiştirmeyi prensip edinmiş Ataner kardeşler öğrencilerine eğitimin geleceğini bugün yaşatarak İngilizce eğitimlerine devam ediyorlar.

Günümüzde yeni nesillerin her geçen gün teknoloji ile daha da iç içe olduğunu ve bunun kaçınılmaz bir değişim olduğunu gördüğümüz bu günlerde bu değişime adapte olmak için böyle yenilikçi öğretmenlerimizin değeri giderek artıyor. Bu başarıları ve Kıbrıs’ta öğrencileri için yıllardır kullandıkları bu yeni eğitim teknikleriyle öğrencilerinin İngilizce seviyelerini geliştirip hayallerine ulaşmalarını sağlıyorlar.

Son Güncelleme: 03.07.2019 14:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Hayat Pahalılığı Ödeneğinden Kesinti Yapılmasını Eleştirdi
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Güzelyurt Portakal Festivali, Çocuk Şenliğiyle Devam Etti
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Dpö Haziran Ayı Enflasyonunu Yüzde 1.27 Olarak Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Ombudsman, Talep Üzerine Hazırladığı Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü'ne İlişkin Raporu Açıkladı
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Merkez Bankası 2018 Faaliyet Raporu: “2018 Yılına, Tl’nin Diğer Para Birimleri Karşısında Önemli Ölçüde Değer Kaybetmesi Damga Vurdu”
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
Kutlu Adalı, Ölümünün 23. Yılında Anılıyor
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
İlk Kıbrıslı Türk Avrupa Parlamentosu Üyesi Kızılyürek, Strazburg’da Görevine Başladı
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “halkın Mutluluğunu İstiyoruz”
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Larnakalılar “larnakalılar Gecesinde” Buluştu
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi, Üç Ombudsman Raporunu Görüşerek Karara Bağladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim