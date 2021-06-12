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“Eğitimdeki kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, pandemi nedeniyle eğitimde yeterince kayıp yaşandığını belirterek, bundan sonrası için gerekli planlamaların paydaşlarla birlikte daha fazla geç kalınmadan yapılarak, eğitimdeki kayıpların telafisine odaklanılması gerektiğini kaydetti.

12 Haziran 2021 Cumartesi 12:45
“Eğitimdeki kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanılmalı”
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TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Nihat Yılmaz başkanlığındaki Eğitim Beklemez İnisiyatifi ile görüştü. 

Nihat Yılmaz, inisiyatif adına yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle eğitimde ciddi kayıplar yaşandığını, gerek bu kayıpları gidererek çalışmaların yapılmamasının, gerekse de eğitimle ilgili halen ciddi bir planlama yapılıp açıklanmamasının Milli Eğitim Bakanlığına olan güveni zedelediğini kaydetti.

Geçen yıl kapanma döneminde vakalar sıfırlanmışken yüz yüze eğitime dönüşün öncelik yapılmadığını, şartların yeterince zorlanmadığını savunan Yılmaz, “Kaybedilen sadece akademik takvim değil, çocuklarımızın geleceğidir” dedi.

Yüz yüze eğitime geçilmesi adına gerekenlerin geç kalmadan yapılmasını, muhalefetin de hükümete baskı unsuru olması gerektiğini kaydeden Yılmaz, sonuç alana kadar eylemlerinin dozunu artırarak devam edeceklerini kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, parti olarak eğitimin en önemli önceliklerinden biri olduğunu belirterek, eğitimin daha ileri gitmesi, öğrencilerin eğitiminden mahrum kalmaması adına her platformda her türlü katkıyı ve desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti. 

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Diğer konuların yanı sıra, eğitimde de yapıcı bir tutumla yanlışları gündeme getirerek öneri sunmaya, doğruları ise desteklemeye hassasiyet gösterdiklerini, ancak hükümetin söylenenlere kulak tıkadığını belirten Özyiğit, “Hükümet ‘ben yaparım olur’ tavrında ısrar ediyor, ancak bu arada olan da bu ülkenin çocuklarına oluyor” dedi. 

Eğitimde yeterince kayıp yaşandığını, en azından bundan sonrası için gerekli planlamaların paydaşlarla birlikte daha fazla geç kalınmadan yapılarak açıklanması gerektiğini kaydeden Özyiğit, “Yüz yüze eğitimin yerini hiçbir şey tutamaz, bunu zaten hep söylüyorduk pandemi ile birlikte bu gerçeklik herkes tarafından görüldü. Bu nedenle çalışmalar ona göre yapılmalı. Bizler de bugüne kadar olduğu gibi bu sürece her türlü katkıyı vermeye hazırız. Burada önemli olan çocuklarımızın geleceğidir” diye konuştu.

Eğitim Beklemez İnisiyatifinin kuruluşunu önemsediklerini ve verdikleri mücadeleye destek vereceklerini kaydeden Özyiğit, ”Ülke adına, eğitim adına, çocuklarımızın geleceği adına yapılacak her çalışmaya destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 

Özyiğit, pandemi nedeniyle oluşan yeni şartlara yönelik ülkede her alanda olduğu gibi gerekli plan ve program yapılmaması nedeniyle eğitimde maalesef ciddi kayıpların yaşandığını vurguladı.

Planlama olmaması nedeniyle eğitimin günü birlik kararlarla idare edilmeye çalışıldığını, pedagojik eğitimin yanı sıra psikolojik ve sosyal açıdan da olumsuzlukların yaşandığını belirten Özyiğit, “Sayın Bakan kamplara değil, eğitimde yaşanan kayıpların nasıl telafi edileceğine odaklanmalı” dedi.

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Son Güncelleme: 12.06.2021 13:29
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