Eğitimde Gençlik İnisiyatifi’nden “kod Adı: Kıbrıs” Projesi

9-13 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA YAZILIM ÖĞRETİLECEK

Lefkoşa, 21 Ağustos 19 (.): Eğitimde Gençlik İnisiyatifi Derneği’nin (EGİ) bu sene ilk kez düzenlediği “Kod Adı: Kıbrıs” projesi yarın Lefkoşa’da Türk Maarif Koleji'nin bilgisayar laboratuvarında gerçekleşecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre projenin başlıca amaçları arasında 9-13 yaş arasındaki çocuklara temel yazılım öğretmek, sanal ve gerçek ortam arasında kurulması gereken iletişimi anlatmak, soyut ve somut olayları daha rahat kavrayabilecekleri bir vizyon vermek, gerçek hayattaki problemlere çözüm bulmada yardımcı olmak, analitik düşünce yapısını geliştirmek ve güncel teknolojik ekipmanlar hakkında bilgi sağlamak.



Lefkoşa Türk Belediyesi ve SOS Çocukköyü aracılığı ile düzenlenen ve gönüllülük usulüne dayanan projeyle ilgili detaylı bilgi 05338801553 veya 05338613858 numaralı telefonlardan alınabileceği kaydedildi.(DOĞ/GÜL)