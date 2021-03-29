Eğitimde yeni açılım

Bakanlar Kurulu 19 Mart ve 26 Mart’taki toplantılarında, 12’nci sınıfların 29 Mart’ta açılması, ayrıca 26 Mart’ta öğretmenlere ve okul personeline, 29 Mart’ta ise 12. sınıf öğrencilerine antijen tarama testleri yapılması kararı almıştı.

Bir haftalık ders kesimi süresinin dolmasının ardından bugün ayrıca 12’nci sınıflar dışındaki tüm sınıflarda online eğitime devam edilecek.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okullarında 12’nci sınıflarınkiler hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil dersler, 2 Nisan’a kadar online olarak devam edecek.