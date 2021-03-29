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Eğitimde yeni açılım

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören 12’nci sınıf öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararları doğrultusunda bugün seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitime başlıyor.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:00
Eğitimde yeni açılım
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Bakanlar Kurulu 19 Mart ve 26 Mart’taki toplantılarında, 12’nci sınıfların 29 Mart’ta açılması, ayrıca 26 Mart’ta öğretmenlere ve okul personeline, 29 Mart’ta ise 12. sınıf öğrencilerine antijen tarama testleri yapılması kararı almıştı.

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Bir haftalık ders kesimi süresinin dolmasının ardından bugün ayrıca 12’nci sınıflar dışındaki tüm sınıflarda online eğitime devam edilecek.

Bakanlar Kurulu kararı uyarınca KKTC’de koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm devlet ve özel okullarında 12’nci sınıflarınkiler hariç dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil dersler, 2 Nisan’a kadar online olarak devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Yüz Yüze Eğitim12.sınıflar Yüz Yüze EğitimKktc Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı
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