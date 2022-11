Eğitimde Örgütlü 3 Sendika Sağlık Bakanlığı Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Sendikalar, okullardaki sağlıksız koşullara dikkat çekerek, denetim çağrısı yaptı

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hademelerin grevi nedeniyle okullardaki sağlıksız koşullar hakkında Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitimdeki sorunlara duyarsız kalınarak, halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirten sendika yetkilileri, okulların denetlenmesi için Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve belediyelere denetim çağrısı yaptı.

-Elmalı

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, eğitimde örgütlü 3 sendika olarak daha önce Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yaptıklarını belirterek, eğitimde yaşanan kaosu çözme adına ilgilileri göreve davet ettiklerini hatırlattı.

Aradan geçen sürede bu konuda adım atılmadığını ve okullarda sorunların birikerek, büyüdüğünü ifade eden Elmalı, hükümetin gündeminde çözüm düşüncesi olmadığını ileri sürdü. Elmalı, bu nedenle Sağlık Bakanlığı önünde toplanarak, atılması gereken adımların tekrar hatırlatılması gereğini duyduklarını dile getirdi.

-“Sağlık ve hijyen açısından çok kaygı verici bir ortam oluştu”

Okullarda hademelerin verdiği emeğin karşılığını alması için süren bir mücadele olduğuna işaret eden Elmalı, bu mücadelenin görmezden gelindiğini savundu. Bunun neticesinde okullarda şu anda sağlık ve hijyen açısından çok kaygı verici bir ortam oluştuğunu belirten Ozan Elmalı, Sağlık Bakanlığı’nın ve belediyelerin sağlık birimlerinin okullardaki hijyenik olmayan, sağlıksız koşulların belgelenmesi için görev yapması gerektiğini söyledi.

Ailelere de seslenen Elmalı, sağlıksız koşullar nedeniyle her an bir bulaşın başlamasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu. Ailelerin de okulları gezerek, öğrencilerin hangi koşullarda eğitim aldığını görmelerini isteyen Elmalı, ailelerin, Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle iletişime geçmesini talep etti.

Devlet okullarındaki öğrenci sayısının toplamda 43 bin olduğunu ifade eden Elmalı, sağlıksız koşullar nedeniyle kaygı duydukları öğrenci sayısının ise yaklaşık 25 bin olduğunu söyledi. Gelecek hafta ortaöğretimde sınav haftasının başlayacağına işaret eden Ozan Elmalı, tedbir alınması gerektiğini kaydetti. Elmalı, bu konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

-Maviş

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de, 44 ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim okulunda bir mücadele yürütüldüğünü ifade ederek, bu mücadelenin etkisi olarak temizlik ve hijyenden yoksun bir şekilde okullarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

44 okulda, 11 bin 604 öğrenci, 962 öğretmen ve okul yöneticisi olduğunu belirten Maviş, 44 okuldan 2 tanesinin özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü okullar olduğunu kaydetti.

-“Hastalıklara davetiye çıkarıldı”

Pandemi döneminde eğitim ve sağlığın bir arada yürümesi gerektiğini gördüklerini ifade eden Maviş, sağlıksız ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Dizanteri, tifo, tifüs, Hepatit A gibi viral hastalıklara davetiye çıkarıldığını dile getiren Burak Maviş, Eğitim Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu’nu duyarsızlıkla suçladı.

“Çocuklarımızın sağlığı için endişe duyuyoruz” diyen Maviş, Sağlık Bakanlığı’nın bugüne kadar bu okulları denetlemediğini savundu. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin görevlerinden bir tanesinin okulların sağlığıyla ilgili gerekli önlemleri almak olduğunu ifade eden Burak Maviş, “Tuvaletlere girilmiyor, çöpler her tarafta, sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilecek bir ortam kalmadı” diye konuştu.

Bu ortamda eğitime devam edilmesinin mümkün olmadığını belirten Maviş, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin konu hakkındaki açıklamasını okuması çağrısı yaptı. Arabahmet İlkokulu velilerinin, Eğitim Bakanlığı’na pazartesine kadar süre verdiğini dile getiren Maviş, soruna duyarsızlık devam ederse velilerin, çocuklarını okula göndermeyeceklerini kaydetti.

24 okulun da ortaöğretimde benzer durumda olduğunu ve 15 bine yakın öğrencinin bu durumdan etkilendiğini ifade eden Maviş, gelecek hafta sınav haftasının başlayacağına dikkat çekti. “Bu ilk eylemimiz olmayacak” diyen Burak Maviş, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ve belediyelere denetleme görevi düştüğünü belirtti.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise, hem öğretmenler hem veliler hem de öğrencilerin grevden etkilenmesinden dolayı grevi başlatan sendika olarak özür dileyerek, konuşmasına başladı.

“Bu işin tek sorumlusunun Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğunu” iddia eden Serdaroğlu, Çavuşoğlu’nun, toplu iş sözleşmesini yasal hak değil gibi empoze ettiğini savunarak, bunun kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Taşeron üzerinden yıllarca hizmet veren hademelerin sendikalaşmasıyla toplu iş sözleşmesi hakkının doğduğunu ifade eden Serdaroğlu, hataya, hata eklenerek, grevde olan kişilerin yerlerine birçok kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Bunun mahkeme tarafından durdurulduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, sendikalaşmak suçmuş gibi tavır içerisinde ısrarın sürdüğünü belirtti.

-“İstenilen tek şey iş güvencesi”

Hademelerin toplu İş sözleşmesi çerçevesinde istediği tek şeyin iş güvencesi olduğunu dile getiren Serdaroğlu, asgari ücretin üzerinde bir talep olmadığını da ifade etti. Aylarca hademelerin maaş almadan temizlik görevlerini yaptığını kaydeden Serdaroğlu, toplu iş sözleşmesi imzalanmasın diye kaotik ortam yaratıldığını savundu.

Öğrencilerin de öğretmenlerin de sağlıklarının tehdit altında olduğunu belirten Serdaroğlu, "Eğitim Bakanlığı’nın duyarsızlığına karşı Sağlık Bakanlığı’nın duyarlı davranmasını" temenni etti. Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağıran Serdaroğlu, okullarda dakika bile kaybetmeden acilen denetime başlanması ve önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

“Biz uzlaşıya açığız. Bu masa bugün itibarı ile toplansa bu sorun çözülür” diyen Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, niyet olmadığını savundu. Serdaroğlu açıklamanın ardından Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ile görüşerek, okullardaki durumu anlatacaklarını da belirtti.

Basın açıklamasının ardından sendika yetkilileri, Sağlık Bakanı Altuğra ile görüşmek üzere Bakanlığa girdi. Sendikalar, okullardan fotoğrafları da kamuoyuyla paylaştı.