Eğitim Ve Maliye Bakanlıklarında Bazı Daire Müdürleri Değişti

Lefkoşa, 8 Ağustos 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’na bağlı bazı dairelerin müdürleri değişti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Şehbal Hamzaoğulları görevden alınarak yerine Kerim Akpolat; İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan İlkşen Varoğlu görevden alınarak yerine Hakkı Başarı atandı. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne ise Gülşen Hoca getirildi.

Bu arada, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Elif Pekri görevden alınıp, yerine Halis Üresin atandı.

(FEZ/HÖ)