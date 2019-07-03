Eğitim Bakanlığı’nda Yüksek Öğrenim Değerlendirme Ve Planlama Toplantısı

ÇAVUŞOĞLU: “YÜKSEKÖĞRENİM KKTC’NİN GELECEĞİDİR”

“ÜLKENİN KURUMSAL YAPISINA GÜVENEN VE BURALARA GELEN ÖĞRENCİLERİN MAĞDUR OLMASINA MÜSAADEMİZ YOK”

“KKTC’Yİ TERCİH EDECEK ÖĞRENCİLERİN İÇİ RAHAT OLSUN. DENKLİK SORUNU 23 TEMMUZ’DAN ÖNCE ÇÖZÜLECEK”

“YÜKSEKÖĞRENİM DAİRESİ’Nİ MÜSTEŞARLIK SEVİYESİNE ÇEKMEK İÇİN YASAL ÇALIŞMA BAŞLATTIK. YÖDAK’IN YASASI ELLENECEK… TAKVİMLENDİRME VAR”

Lefkoşa, 3 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yükseköğrenimin KKTC’nin geleceği olduğunu kaydederek, “Ülkenin kurumsal yapısına güvenen ve buralara gelen öğrencilerin mağdur olmasına müsaademiz yok” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda bugün Yüksek Öğrenim Değerlendirme ve Planlama Toplantısı yapıldı.

Toplantı öncesi basına açıklama yapan Çavuşoğlu, yatay geçişten dolayı denklik sorunu yaşayan öğrencilerin sorununun 23 Temmuz’dan önce çözüleceğini kaydederek, “KKTC’yi tercih eden öğrencilerin içi rahat olsun” dedi.

Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi’nin müsteşarlık seviyesine çekmek için yasal çalışma başlattıklarını da açıklayan Çavuşoğlu, “YÖDAK’ın Yasası ellenecek. Takvimlendirme yaptık” dedi.

Yükseköğrenim bugün Eğitim Bakanlığı’nda masaya yatırıldı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu başkanlık ettiği toplantıda Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon, Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, YÖDAK üyeleri, KKTC’de aktif olarak faaliyet gösteren 20 üniversitenin mütevelli heyeti başkanları ve rektörleri yer aldı.

Çavuşoğlu, “Üniversitelerin önüne çıkan engelleri nasıl çözebiliriz, üniversiteleri nasıl ileriye götürülebiliriz, nasıl ortak hareket edilebiliriz… Bunu görüşmek üzere bir araya geldik” dedi.

“ÜLKEDE NE SORUN VARSA TÜMÜNÜ ÇÖZME PRENSİBİNDE YÖK’LE EL SIKIŞTIK”

KKTC üniversitelerinin dünyaya hizmet verebileceği alt yapıda olduğunu ancak zaman zaman basında öğrencileri telaşa düşüren bazı açıklamalar çıktığını kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Ülkede ne sorun varsa tümünü çözme prensibinde YÖK’le el sıkıştık. Bunu kamuoyuyla da paylaştık. YÖK Başkanı Yekta Saraç aynı mesajı Twitter hesabından da teyit etti” dedi.

Çavuşoğlu, üniversitelerin tanıtımı, öğrencilerin tercihleri, KKTC’deki akademik unvanların Türkiye Cumhuriyeti’nde tanınmasıyla ilgili her türlü adımın atılacağını, 23 Temmuz’dan önce üniversitelerin yaşadığı sıkıntıların çalışma gruplarında gündeme getirilmesi, çözüm önerilerinin protokol metnine dönüştürülmesi ve imzalanması konusunda da YÖK Başkanı ile mutabık kaldıklarını aktardı.



Nazım Çavuşoğlu, “KKTC’yi tercih edecek öğrencilerin içi rahat olsun. Yatay geçişten dolayı denklik sorunu yaşayan öğrencilerin sorunları 23 Temmuz’dan önce mutlaka çözülecek” dedi.“DÜNYA İNSANINA HİZMETİ KENDİMİZE ŞİAR EDİNDİK”Bakan Çavuşoğlu şunları kaydetti:“KKTC topraklarında barış içinde yaşamayı hedef seçen, dünya insanına hizmeti kendisine şiar edinen bir vizyonla üniversitelerimizle, bakanlığımızla, kadrolarımızla hizmetteyiz. Ülkenin kurumsal yapısına güvenen ve buralara gelen öğrencilerin hiçbirinin mağdur olmasına müsaademiz yok. Üniversitelerden kaynaklanan herhangi bir sorun varsa yasasına göre müdahale edilecek, yasası yoksa yasa yapılıp müdahale edilecek. Üniversitelerin bir öğrenciyi bile mağdur edecek seçenek kullanmasına da müsaademiz olmayacak. Yükseköğrenim KKTC’nin geleceğidir.”YASAL ÇALIŞMALARDA TAKVİMLENDİRMEYükseköğrenim Dairesi’ni müsteşarlık seviyesine çekmek için yasal çalışma başlattıklarını da açıklayan Bakan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın sorunları çözmek için kurumun yasasının elleneceğini, tüzüklerin hazırlanacağını, bu konuda takvimlendirme yaptıklarını söyledi.“KKTC’nin geleceği, vizyonunun dünyaya yayılması için hepimiz enerjimizi bu yolda harcayacağız. Herkes bu geminin parçası” diyen Çavuşoğlu, “Üzerimize düşenleri, eksiksiz ve takvimli şekilde yerine getireceğiz” açıklamasında bulundu.Bakan Çavuşoğlu, tüm üniversitelere eşit mesafede olduklarını kaydederek, çalışmaların uyumlu şekilde sürdürüleceğini karşı taraftan da bunu beklediklerini ifade etti.Çavuşoğlu, önümüzdeki günlerde Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceklerini, Ankara’dan da yetkililerin buraya geleceğini belirterek, “Olmazsa olmazımız ortak akılla hareket etmek” dedi.Bakan Çavuşoğlu, bugünkü toplantıdan çıkacak sonucun ortak metne dönüşmesini, herkesin bunun altına imza atabilmesini de temenni etti.(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme ÇiftçioğluFotoğraf: Erol Uysal