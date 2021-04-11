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Eğitim Müşaviri Toklucu DAÜ’yü ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) nezaket ziyaretinde bulundu. 

11 Nisan 2021 Pazar 14:30
Eğitim Müşaviri Toklucu DAÜ’yü ziyaret etti
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ekrem Toklucu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) nezaket ziyaretinde bulundu. 
Üniversiteden verilen bilgiye göre, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ın makamında gerçekleşen görüşmede DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da yer aldı. 

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Pandemi döneminde yükseköğretimin son durumunun da değerlendirildiği ziyaret sonrasında, DAÜ Rektörü Prof. Hocanın, Toklucu’ya ziyaretin anısına hediye takdiminde bulundu. 

 

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Son Güncelleme: 11.04.2021 15:31
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