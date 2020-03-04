Eğitim Fakülteleri Konseyi yeniden aktif hale getiriliyor

Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi, Yükseköğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu(YÖDAK) üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu başkanlığında toplandı.
YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, toplantıda yaptığı konuşmada Prof. Dr.Uzunboylu, uzun süredir aktif olmayan Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi’nin yeniden aktif hale getirilmesinin önemine işaret etti.
Toplantıda ayrıca 3 ay içinde yapılacak Konsey seçimlerine kadar, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Konsey başkanlığını sürdürmesi kararı da alındı.