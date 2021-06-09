Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitime geçilmesi için eylem planını açıklayacak

Eylül ayında yüzyüze eğitime geçilmesi için veliler olarak eylem planını açıklayacağını duyuran Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitimin gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan devam edilmesi için konunun taraflarıyla başlattıkları temaslarına da devam ediyor.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi’nden yapılan açıklamaya göre, İnisiyaf dün TDP Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıs Türk Tabibler Birliği ile görüştü.

Velilerin beklentileri, tarafların tutum ve sürece bakış açılarının değerlendirildiği görüşmelerde, veliler, Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından haziran başı olarak belirtilen yeni eğitim-öğretim yılının nasıl uygulanacağına ilişkin yöntemin henüz açıklanmamasından duydukları endişeyi dile getirdi.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Tabibler Birliği ile görüşmesinde, aşılanmanın eğitim için ne derece önemli olduğu, pandeminin devam ettiği gerçeğiyle önümüzdeki dönemde sağlık anlamında okullarda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği, eylül ayından sonra okullarda bulaş olması durumunda bölgesel kapanma uygulamalarının olup olamayacağı konularında tabiblerin görüş ve önerilerini aldı.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi Sözcüsü Nihat Yılmaz, gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “geçen yıl da benzer bir sürecin yaşandığı ancak yaz aylarında planlama ve organizasyon anlamında hiçbir adım atılmayarak, öğrencilerin ve hatta öğretmen ve velilerin bir yılının heba edildiğini” belirtti.

Yılmaz, bu yıl velilerin seyirci olmak yerine aktif bir rol oynayacaklarının da altını çizdi.