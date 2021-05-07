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Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Yüz yüze eğitim başlamalı

“Eğitim Beklemez İnisiyatifi”, yüz yüze eğitimin başlaması çağrısında bulundu.

07 Mayıs 2021 Cuma 11:45
Eğitim Beklemez İnisiyatifi: Yüz yüze eğitim başlamalı
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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerileri doğrultusunda açıklanan yeni kararlara yönelik eleştirilerini dile getiren “Eğitim Beklemez İnisiyatifi”, “Bir kez daha eğitimin ve çocuklarımızın öncelik listesinin en sonuna atıldığı gözler önüne serildi” diyerek bir neslin hem bugününe hem de geleceklerinde telafisi imkansız yaralar açılmakta olduğu, ancak yetkililerin bu duruma ilgisiz kaldığı  kaydedildi.

Mart ayında,  aşı ve okulların açılmasına yönelik tartışmalar sürerken, çocukların eğitim hakkının, ideal koşullarda, sadece “öğretim” bacağı ile değil, “eğitim” bacağını da içerecek şekilde ivedilikle yüz yüze başlatılması için örgütlü bir mücadele başlattıklarını kaydeden veliler, “”Ekranda değil, okulda sloganı” ile biraraya geldiler.

Öğrencilerin tümünü kapsayacak şekilde somut adımların atılmaması konusunda yaşadıkları hayal kırıklığını dile getiren “Eğitim Beklemez İnisiyatifi”, sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası da başlattı.

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İnisiyatif, “Geldiğimiz noktada 1 yıldan fazla bir süredir düzgün bir şekilde yüz yüze eğitim alma hakları gasp edilen 3 yaşından 18 yaşına kadar birkaç jenerasyonu içeren neredeyse bir nesil telafisi zor zararlar görmeye başlamıştır. Bu nedenlerden ötürü dünya genelinde kabul gören kural ve prensipler dışında ön koşulsuz olarak tüm yaş grupları için yüz yüze eğitime başlanmalı ve yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması sorumlu mevkilerde bulunanların birinci önceliği olmalıdır. Kişisel veya zümresel çıkarlar gözeterek bilimsel dayanağı olmayan gerekçelerle buna engel olan herkes telafi edilemez eksiklik ve kayıpların sorumlusu olacaktır” açıklamasında da bulundu.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, “Özellikle neredeyse açılmamış sektör bırakılmamasına, gece kulüplerinin dahi açılmasına karar verilen böylesi tarihi bir günde, çocukların unutulması kabul edilebilir değildir.” diyerek bu son kararın ardından çalışmalarına hız verdiklerini, artık yetkililerin adım atmasını bekleme sabrını yitirdiklerini de ifade etti.

İnisiyatif, “anayasal bir hak olan ve gasp edilen eğitim hakkının, bir an önce gerekli koşullarda başlatılması için, “Sevgili veliler, ekonomik nedenlerle online eğitime hiçbir şekilde erişemeyen, sürekli internet bağlantısına takılan, evde mecburen yalnız bırakılan, sürekli evde kapalı olmaktan hem fiziksel hem psikolojik sağlık sorunları yaşayan, yalnızlaşan, oyun bağımlısı olan, gelecekte değil çocuklarının bu sıkıntılarıyla bugün tek başlarına yüzleşmeye terkedilen veliler, sesimize ses verin!” çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 13:07
Anahtar Kelimeler:
Eğitim Beklemez İnisiyatifi
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