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Eğitim Beklemez İnisiyatifi, sosyal medya kampanyası başlattı

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, #dahanebeklerik sloganı ile başlattığı sosyal medya kampanyasında, eğitimde yaz aylarının etkin bir şekilde değerlendirilerek yeni dönemin uygulanabilir bir şekilde planlaması ve bu plana göre gerekli hazırlıkların yapılmasını talep ediyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:15
Eğitim Beklemez İnisiyatifi, sosyal medya kampanyası başlattı

İnisiyatiften yapılan açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni döneme ilişkin hiçbir adım atmadığı savunularak, eğitim ile ilgili endişeler dile getirildi.

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Açıklamada, “Ortada ne eğitim programı, ne de bir hazırlık var. Şu andan itibaren artık tatminkar bir plan ve buna yönelik hazırlıklar görene kadar düzenli aralıklarla sosyal medya üzerinden paylaşacağımız sorular aracılığı ve planladığımız diğer bazı eylemler ile konuyu sorgulamaya ve farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” denilerek, başlatılan sosyal medya kampanyasının gerekli adımlar atılana kadar farklı eylemlerle destekleneceği bildirildi.

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Son Güncelleme: 10.07.2021 15:36
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