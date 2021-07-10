Eğitim Beklemez İnisiyatifi, sosyal medya kampanyası başlattı

İnisiyatiften yapılan açıklamada, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yeni döneme ilişkin hiçbir adım atmadığı savunularak, eğitim ile ilgili endişeler dile getirildi.

Açıklamada, “Ortada ne eğitim programı, ne de bir hazırlık var. Şu andan itibaren artık tatminkar bir plan ve buna yönelik hazırlıklar görene kadar düzenli aralıklarla sosyal medya üzerinden paylaşacağımız sorular aracılığı ve planladığımız diğer bazı eylemler ile konuyu sorgulamaya ve farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” denilerek, başlatılan sosyal medya kampanyasının gerekli adımlar atılana kadar farklı eylemlerle destekleneceği bildirildi.