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Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Bakan Amcaoğlu ile görüştü

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, yüzyüze eğitimin gereken koşullarda başlatılması ve kesintiye uğramadan yüzyüze devam edilmesi için eğitimin taraflarıyla başlattıkları temaslara devam ediyor. İnisiyatif, bu çerçevede önce Milli Eğitim ve Kültür Bakanı  Olgun Amcaoğlu, ardından da Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri ile görüştü.

28 Mayıs 2021 Cuma 15:30
Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Bakan Amcaoğlu ile görüştü
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda gerçekleşen ilk görüşmede İnsiyatif temsilcileri, eğitimin önemli bir paydaşı olarak, kendi talep ve beklentilerini bir yazıyla Bakan Amcaoğlu’na sundu..

Görüşme sonrası İnisiyatif adına Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeyi değerlendiren sözcü Nihat Yılmaz, “Bizler veliler olarak çok kaygılıyız. Eğitim Bakanlığı Eylül’e hazır olduğunu söylüyor; ancak somut kanıtlarını görene kadar kuşkusuz var olan kaygılarımız devam edecektir. Bizler eğitimi sadece akademik boyutuyla değerlendirmiyoruz. Bugüne kadar tartışılan aslında eğitimin öğretim bacağı idi. Bizler, İnisiyatif olarak çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimleri için de yaşanan sıkıntıların ve sorunların değerlendirilmesini istiyorduk; ancak, buna dair somut bir bulgu göremedik bunun göz önüne alınmasını istiyoruz. Eğitim Bakanlığımızın her türlü duruma hazırlıklı olması, acil durum planlarıyla hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Farklı bir varyantın ortaya çıkması, aşıların bu varyanta cevap vermiyor olması gibi durumlardır bahsettiğimiz. Bunlar varsayım değil, olasılıktır ve bu olasılıklar dünyada bilim uzmanları tarafından dile getirilmektedir”, dedi.

İnisiyatif  görüş ve önerilerini, şu beş başlıkta başta Milli Eğitim Kültür Bakanı Amcaoğluna ve hükümete iletti:  

-Haziran sonuna kadar okullar açılmış olması gerekirdi ve bunun yerine dershaneler, yaz okulları ve etüdler açıldı.

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-Eğitim Bakanlığı aşının olabileceği ve olamayacağı durumlar için alternatifli stratejiler geliştiriyor olması gerekmektedir.

-Eylül ayında okulların açılması yetmez, her koşulda açık kalması için gereken koşullar sağlanmalıdır ve bakanlığın bu konuda destek istemesi halinde, İnisiyatif her zaman destek sağlamaya hazırdır.

-Veliler alınan kararlarda göz ardı edilmemeli, paydaşlardan biri olarak kabul edilerek, planlama ve karar süreçlerinde katkı sağlamalıdır.

-İnisiyatif, başlattığı gözlemci statüsünü koruyacak ve hem velilerin hem de öğrencilerin sesi olabilmek adına süreci işbirliği ve çözüm üretme bakış açısıyla, yakından takip edecektir. Çıkacak yüzyüze eğitim planının yöntemleri değerlendirilerek, İnsiyatif kendi pozisyonunu netleştirecek ve yüzyüze eğitimin gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle kesintiye uğrayacağı tesbit edilirse, başka eylemler gerçekleştirecektir.   

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Son Güncelleme: 28.05.2021 15:39
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