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Eğitim Bakanlığı önünde eylem

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde eylem yaptı. Eylemde konuşan Şener Elcil her şeyin oy ve seçime endekslendiğini savunanarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da “Suat Günsel’in memuru” olarak niteledi. 

07 Ocak 2022 Cuma 12:00
Eğitim Bakanlığı önünde eylem

Bakanlık önünde “Güzide Okulların Eğitim Bakanlığı” pankartı açan sendikalar, sürdürülebilir yüz yüze eğitimin devam etmesi için mücadeleye devam edeceğini belirtti, denetim yapılmasını ve öğrencilerin aşı hakkının verilmesini talep etti. 

ELMALI

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, eğitimin sürmesi, çocukların yüz yüze eğitim alabilmesi için okul idaresi ve öğretmenlerin özverili bir şekilde çalıştığını söyledi. 

Bakanlığın uygulamaları ve bazı okulları “güzide” olarak nitelendirildiğini belirterek bunu eleştiren Elmalı, eğitim ve sağlıkta devlet ciddiyeti ve eşitlik istedi. 

Eğitimin uzun vadeli planlama gerektirdiğini ifade eden Elmalı, sürdürülebilir eğitim için bakalığın çaba ortaya koyması gerektiğini söyledi. 

Vakaların, özellikle okullardaki vakaların gereken uyarılar dikkate alınmadığı ve denetim yapılmadığı için yükseldiğini savunan Elmalı, “Denetim değil seçim çalışmalarına hız verildi” dedi ve Bakanlığa bu yönde eleştiriler yaptı. 

Okullarda temaslı ve vakaların yükselmesiyle birlikte eğitime kısa bir süre ara verilmesini ve 13 ocakta başlayacak sınavlara kadar Online eğitimi önerdiklerini anlatan Elmalı, “Artan vakalar ve temaslılar azalsın diye 6 günlük ara talep ediyoruz. Okul kapatma veya online eğitime geçilsin demiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Bu kararı alan bazı özel okullara “güzide okullar” denmesini de eleştiren Elmalı, “Bazı okullara ikinci sınıf muamele yapılmasını kabul etmiyoruz. İstikrarlı kararlar alınıp ayrım yapılmamalı. Talebimiz, bütün okulların sürdürülebilir yüz yüze eğitime devam etmesidir” dedi. 

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ELCİL 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, “sağlık ve eğitim bakanlıkları ne işe yarar” diye sordu. 

Bu sorulara yanıt bulamadığını söyleyen Elcil, sağlık Bakanlığı ve eğitim bakanlığına eleştirilerde bulundu “güzide okul” açıklamasına tepki gösterdi. 

Elcil, yüz yüze eğitimin devam etmesini istediklerini, ancak öğretmenlerin okulda olmasına karşın öğrencilerin okula güvenip gelmediğini söyledi. 

Son alınan kararla, temaslı kişilerin test yapıp toplum içinde gezmesinin sağlandığını ifade eden Elcil, bunun seçimler için yapıldığını, ayrıca denetimlerin de “yalana dayalı” olduğunu savundu. 

Yeterince test yapılmadığını ifade eden Elcil, bakanlık ve hükümetin topluma değil “Suat beye” çalışıldığını iddia etti. 

Her şeyin oy ve seçime endekslendiğini savunan Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu da “Suat Günsel’in memuru” olarak niteledi. 

Konuşmaların ardından ortak açıklamayı da KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş okudu. 

Sendikalar, toplumun sağlık ve eğitme sahip çıkmasını, ailelerin çocuklarına ve kendilerine düzenli test yapmasını, bakanlıkların denetimleri artırmasını, eğitimin sürdürülebilir yüz yüze devam etmesi için mücadele verilmesini, sendikaların eylem yapmasına sebep olunmamasını istedi. 

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Son Güncelleme: 07.01.2022 12:32
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