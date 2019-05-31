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Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti

Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti

31 Mayıs 2019 Cuma 12:11
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Metin Atan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) heyetini kabul etti.
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, 41. Hükümetin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, Bakan Çavuşoğlu’na üstlendiği bakanlık görevinde başarılar diledi ve kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti.
Atan, eğitimde de, çalışanların sorunlarının aşılması adına gerekli her türlü iş birliği ve diyaloğa açık olduklarını söyledi. 
ÇAVUŞOĞLU

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, Kamu-Sen heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yönetim kurulu nezdinde tüm üyeleri selamlayarak, mutlu bir bayram geçirmelerini diledi.
Çalışanların haklarının, temsilcilikleri tarafından görüşülerek geliştirilmesi ve uluslararası standartlara getirilmesi adına yapılan çalışmaların demokrasinin bir gereği olduğunu belirten Çavuşoğlu, Metin Atan ve yönetiminin insan odaklı ve uzlaşı arayışlı bir bakış açısına sahip olduğunu belirterek, ülkenin gerçekleri doğrultusunda, bu ülkeyi ileriye götürebilecek ortak hedeflerde çoğu zaman mutabakat sağlayabildiklerini kaydetti.
Bu çerçevede görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini de söyleyen Çavuşoğlu, “Hem ülkeyi geleceğe, hem de çalışanları ileriye taşımak için birlikte çalışacağız” dedi. 

 

Son Güncelleme: 31.05.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
çavuşoğlu Kamusen
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