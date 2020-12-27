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Eğitim Bakanı Amcaoğlu da 9 Eylül İlkokulu’nun bir süre kapalı olacağını açıkladı

27 Aralık 2020 Pazar 21:53
Eğitim Bakanı Amcaoğlu da 9 Eylül İlkokulu’nun bir süre kapalı olacağını açıkladı
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EĞİTİM BAKANI AMCAOĞLU DA 9 EYLÜL İLKOKULU’NUN BİR SÜRE KAPALI OLACAĞINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı’nın ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da Lefkoşa’daki 9 Eylül İlkokulu'nun Covid-19 tedbirleri gereğince ve Sağlık Bakanlığı’nın kararı uyarınca bir süreliğine kapatıldığını açıkladı.

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Amcaoğlu yarın sabahtan itibaren okulda ders olmayacağını ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, yapılan testler neticesinde, 9 Eylül İlkokulu’nda görev yapan 3 öğretmende COVID-19 pozitif tespit edildiğinin kendilerine bildirildiğini belirtti.

Amcaoğlu, bu öğretmenlerin çeşitli sınıflarda görev yaptıklarını, dolayısıyla temaslı takibinin daha sağlıklı olabilmesi için söz konusu okulun Sağlık Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda bir müddet kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

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Son Güncelleme: 27.12.2020 22:59
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU9 Eylül İlkokuluCovid19Sağlık Bakanlığı
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