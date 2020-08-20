Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti

EFSANE FUTBOLCU NAİL DEMİR HAYATINI KAYBETTİ

ERGÜN YAHAT

Mağusa Türk Gücünün Efsane futbolcusu takımı ile birlikte nice şampiyonluklar yaşayıp yaşatan Nail Demir bugün hayatını kaybetti.

Ölümü ailesi yanında spor camiası ve sevenlerini yasa boğdu.

MTG'nin Kaleci Mustafa, Rıfat, Erdinç, Galliga, Nejat Onat gibi ensaneleri ile aynı kadroda yer alan Nail, kadro içerisindeki başarısı ile her zaman efsaneler arasında anıldı. Mağusa Türk Gücü de resmi hesabından yayınladığı bir mesajla Nail Demir'e rahmet, ailesi ve camiaya da başsağlığı diledi.

MTG'nin mesajı şöyle: Kulübümüzün yaşayan efsanelerinden Nail Demir abimizi kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz . Nail abimize Allah'tan rahmet ailesine ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz.