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Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

Bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu haftayı galip kapattı. İkinci devresi başlayan “B” grubunda Düzkaya ile Gönyeli Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

Bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu haftayı galip kapattı. İkinci devresi başlayan “B” grubunda Düzkaya ile Gönyeli Darts Birliği rakiplerini mağlup etti

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:09
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’nde heyecan artıyor

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Birinci Ligi’ne dün (28 Ocak 2020 Salı) oynanan maçlarla devam edildi.

13 takımın yer aldığı ve bu sezon iki grupta oynanan ligde “A” grubunda Değirmenlik ve Karaoğlanoğlu haftayı galip kapattı. İkinci devresi başlayan “B” grubunda Düzkaya ile Gönyeli Darts Birliği rakiplerini mağlup etti.

“A” grubunda haftayı beraberlikle kapatan Gazimağusa Darts Birliği lider durumda bulunuyor. “B” grubunda devreye lider giren Coşkuner Diamond Child ile berabere kaldı. 

 Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “A” Grubu

Taşkınköy-Değirmenlik: 4-12

Cihangir- Gazimağusa Darts Birliği: 8-8

Mesarya Darts Birliği- Karaoğlanoğlu: 5-11

Göçmenköy (Bay)

Efes Pilsen Darts Birinci Ligi “B” Grubu

Coşkuner -Diamond Child: 8-8

Mağusa Kültür Derneği-Düzkaya: 5-11

Gönyeli Darts Birliği-Yenicami: 11-5

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “A” PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Gazimağusa Darts Birliği    9          7          1          1          102      42        22        60

2.Cihangir                               8          6          1          1          79        49        19        30

3.Göçmenköy                         8          6          0          2          76        52        18        24

4.Karaoğlanoğlu                     9          4          2          3          70        74        14        -4

5.Taşkınköy                            9          2          1          6          61        83        7          -22

6.Değirmenlik                         8          2          1          5          51        77        7          -26

7.Mesarya Darts Birliği          9          0          0          9          41        103      0          -62

EFES PİLSEN DARTS BİRİNCİ LİG “B” GRUBU PUAN DURUMU

TAKIMLAR                          O         G         B         M        A         Y         P          AV

1.Coşkuner                             6          5          1          0          61        35        16        26

2.Gönyeli Darts Birliği           6          5          0          1          62        34        15        28

3.Diamond Child                   6          3          1          2          47        49        10        -2

4.Düzkaya                              6          3          0          3          50        46        9          4

5.Yenicami                             6          0          1          5          36        60        1          -24

6.Mağusa Kültür Derneği      6          0          1          5          32        64        1          -32

Anahtar Kelimeler:
Efes Pilsen Darts Birinci Ligi
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