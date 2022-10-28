Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü

27.10.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Edremit'te, halen yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Kenneth Uchenna OKEREAFOR (E-38), demir işi yaptığı esnada dengesini kaybederek

yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Kenneth Uchenna OKEREAFOR kaldıırlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde ve belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.