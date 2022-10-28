banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü
Edremit'te iş kazası! 8 metre...
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk bir mahkûm ölü bulundu
Rum merkezi cezaevinde Kıbrıslı Türk...
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
banner405

Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü

28 Ekim 2022 Cuma 11:41
Edremit'te iş kazası! 8 metre yükseklikten düştü

27.10.2022 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Edremit'te, halen yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Kenneth Uchenna OKEREAFOR (E-38), demir işi yaptığı esnada dengesini kaybederek
yaklaşık 8 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralanmıştır. Kenneth Uchenna OKEREAFOR kaldıırlığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde ve belinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
"Yamaç" Operasyonunda Gelişme!
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
Narenciye bahçesinde ölü bulundu!
Telekomünikasyon Dairesi'nden Duyuru...
Telekomünikasyon Dairesi'nden Duyuru...
Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti!
Elektrik kesintilerine dikkat!
Elektrik kesintilerine dikkat!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Gazete Manşetleri 28 Ekim 2022
Katip Demir'e bir destekde UBP Yıldırım örgüt başkanından
Katip Demir'e bir destekde UBP Yıldırım örgüt başkanından
Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Eğitim (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de Yayımlandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim