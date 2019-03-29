Ediz Tuncel’in “köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-resim Sergisi” Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali Tarafından Açıldı

Lefkoşa, 29 Mart 19 : Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğretim Görevlisi Ediz Tuncel’in 20 yılda oluşturduğu fotoğraf arşivinden seçilerek sulu ve yağlı boya efektleriyle yeniden resmedilen 100 fotoğraf ve resimden oluşan “Köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-Resim Sergisi”, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali tarafından açıldı.

Sergi, iki hafta boyunca 10.00-12.00 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Yakın Doğu Koleji Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen serginin açılışına Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, Ukrayna'dan gelen konuk sanatçılar ile misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Ediz Tuncel ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali birer konuşma gerçekleştirdi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin resim ve fotoğraf sanatlarını birleştirerek görsel sanatlara farklı bir bakış açısı getirmek amacıyla düzenlenen sergide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türkü’nün Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar doğal, kültürel ve tarihi değerleri yansıtılıyor.

Sergi, Genç Neslin Yetiştirilmesi ve Eğitilmesi İçin Büyük Önem Taşıyor…

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Ediz Tuncel’in Dipkarpaz’dan Yeşilırmağa kadar çektiği fotoğraflarla Kıbrıs’ın doğasını, kültürünü ve tarihini yansıttığını ve hazırladığı sergideki eserlerin yakından bakınca resim, uzaktan bakınca fotoğraf gibi göründüğünü söyledi.

Bir toplumun önce kendisine değer vermesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, serginin genç neslin yetişmesi bakımından önem taşıdığının altını çizdi. Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel’in bir toplum için eğitim, sağlık ve kültürün önemli unsurlardan olduğunu söylediğini dile getiren Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Eğitim ve sağlık alanında dünya çapında etkinlikler yapıldı. Şimdi de kültürel alanda etkinlikler yapılıyor. Bu anlamda, Üniversite olarak büyük bir adım atarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ni oluşturduk. Kıbrıs Sanat Merkezi’ni açtık ve 6 bin eserin sergilenmesini sağladık.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Bir toplumun geleceğinin eğitim seviyesine bağlı olduğunu ifade eden Suat Günsel, tüm gücünü adada da eğitim, sağlık ile kültür sanatın gelişmesi için eserler yaptı” dedi. Suat Günsel’in yapmadıklarıyla övündüğünü ifade eden Prof. Dr. Sadıkoğlu, Türkiye ve Dünya’nın farklı ülkelerinden gelen hastane ve eğitim kurumu kurma tekliflerini geri çevirdiğini, gücünü, fikirlerini ve enerjisini dışa yansıtmadığını söyledi.

Kıbrıs’ta yapılan ve üretilen değerlerin genç nesle aktarılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, kültürün gösterilmesi, eğitilmesi, öğretilmesi gerektiğine vurgu yaparak sözlerini noktaladı.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Sayesinde Sanatçıların Eseri Takdire Sunuluyor…

Fotoğraf Sanatçısı Yrd.Doç.Dr.Ediz Tuncel de, eserlerin tümünün fotoğraf olduğunu, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar 20 yıl içerisinde çekilen fotoğraflardan oluşturulan arşiv içerisinden seçilen 100 fotoğrafın özel efekt kullanılarak yakından resim, uzaktan bakınca fotoğraf algısı oluşturduğu bir sergi ortaya çıkardıklarını söyledi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin büyük bir atağa geçtiğini belirten Ediz Tuncel, 450 yıllık geçmişe sahip olan Kıbrıs Türkü tarihinde sanat bağlamında böyle bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Sanatçıların resim, heykel ve fotoğraf konusunda bireysel çalışmalar yaptığını ancak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bir büyük bir değişimin ortaya çıktığını ifade eden Tuncel, Yakın Doğu Üniversitesinin eğitim, sağlık ve kültür konusunda büyük gelişimler yaptığından söz etti.

Sanatçıların beklentisinin eserlerinin takdir edilmesi olduğunu dile getiren Tuncel, “Takdir görmek için belirli aşamalar oluşması gerekiyor. Eseri yaratmak için sanatçı önce çıraklık dönemi geçirerek ustalık dönemine kadar bir süreç yaşar. Eserlerini yaratmaya başladığında takdir görmesini beklemesi önemli bir nokta. Bizim toplumumuzda bu durum 21.yy kadar geç kalındı. Ancak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile bu olgu gelişmeye başladı. Yüzlerce sanatçının binlerce eseri müze sayesinde sanatseverlerin takdirine sunulmuştur” diye konuştu.

Bu serginin, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin fotoğraf çalışmaları bakımından ilk sergisi olduğunu söyleyen Ediz Tuncel, bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade ederek sözlerini noktaladı.

Bakan Erkut Şahali : “Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Etkinliği olan Sergi Ülke Tarihine Miras Kalacak…”

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında icra edilen sanat çalışmalarını takip ettiği söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise, 100 parçadan farklı bir teknikle oluşan sergideki eserlerin ülkenin tarihine, geleceğine miras kalacağını kaydetti.

Ülkenin birçok noktasında tekrar yaşanmayacak ve görülmeyecek anları yakalayarak oluşturulan serginin özel olduğunu ifade eden Bakan Şahali, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı coğrafyanın neye benzediğini yıllar sonra birilerine anlatacağını söyledi.

Kıbrıs modern Sanat müzesinin misyonunun önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Şahali, “Toplumları geleceğe ve diğer toplumlara anlatan müze disiplinin içerisinde ortaya çıkan eserlerin sergilenmesi, anlatılması, hikâyeleştirilmesidir. Yakın Doğu Üniversitesinin ortaya koyduğu çabayı takdir ve ilgiyle izliyorum. Devamlılığı konusundaki kararlık ise net bir şekilde görülüyor. Bunun sahiplenilmesi gerekiyor. Bu paydaşın bir parçası olarak bulunmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali tarafından Fotoğraf Sanatçısı Ediz Tuncel’e teşekkür belgesi takdim edilerek sergi kurdelesi kesildi. Ülkemiz ile Kıbrıs Türkü’nün doğal, kültürel ve tarihi değerlerinin farklı bir bakış açısıyla sergilenen “Köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-Resim Sergisi” iki hafta boyunca 10.00-12.00 saatleri arasında Yakın Doğu Koleji Sergi Salonu’nda izlenebilecek."

(SEL) FOTOĞRAFLI