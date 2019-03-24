Ediz Tuncel’in Eserlerinden Oluşan Sergi 29 Mart’ta Açılıyor



Lefkoşa, 24 Mart 19 (.): Ediz Tuncel’in 100 fotoğraf ve resimden oluşan “Köşe Bucak Kuzey Kıbrıs Foto-Resim Sergisi” Yakın Doğu Koleji sergi salonunda açılıyor.



Yakın Doğu Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, 29 Mart Cuma günü saat 10.00’da açılacak sergide Yakın Doğu Üniversitesi öğretim görevlisi Tuncel’in Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a kadar doğal, kültürel ve tarihi değerleri yansıtan fotoğraf ve resimleri yer alacak.



Sergi iki hafta boyunca 10.00-12.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.



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